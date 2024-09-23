Підозрюваний у спробі замаху на Трампа залишив лист, в якому описав свої плани

Про це повідомляє CNN.

Цивільний свідок стверджує, що раніше підозрюваний залишив йому ящик за кілька місяців до інциденту: там були "боєприпаси, металева труба, різні будівельні матеріали, інструменти, чотири телефони та різні листи".

В одному із листів, який був адресований "світу", стверджувалось: "Це був замах на Дональда Трампа".

"Але я вас підвів. Я старався та докладав усіх зусиль, на що здатен. Тепер вам належить закінчити роботу, і я запропоную $150 тисяч тому, хто зможе її виконати", - йдеться в ньому.

Водночас чоловік додав: Трамп "припинив відносини з Іраном як дитина, і тепер Близький Схід розпався".

За словами прокурорів, відповідно до даних у мобільному телефоні Раута, той, імовірно, очікував майже 12 годин на полі для гольфу перед інцидентом. Також стверджується, що підозрюваний шукав інформацію у Google, як дістатися з Флориди до Мексики. Водночас чоловік мав рукописний список дат і місць, які Трамп міг відвідувати в межах президентської кампанії.