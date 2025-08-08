Підпал залізниці під час саміту НАТО у Гаазі: поліція не знайшла доказів причетності іноземної держави

Про це інформує NL Times.

"Найбільш імовірним є те, що підпал був вчинений з метою перешкодити руху поїздів того дня. Немає жодних ознак того, що це було скоєно з метою крадіжки міді або що за цим злочином стоїть державний суб'єкт", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додали, що розслідування виключило можливість того, що причиною пожежі могла бути технічна несправність або нещасний випадок. Також немає жодних ознак того, що пожежа виникла через спроби вандалів викрасти мідь, яка використовується в інфраструктурі.

Вказано, що правоохоронці провели розслідування за фактом пожежі, яка сталася в ніч перед 24 червня на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта перед початком саміту НАТО у Гаазі. Тоді займання унеможливило рух потягів майже на добу.

Міністр юстиції Нідерландів Девід ван Веел заявляв, що однією з версій слідства є саботаж. Він також не виключив, що до цього могла бути причетні інша країна.