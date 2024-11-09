Після перемоги Трампа на виборах американці масово гуглили можливість переїзду за кордон

Про це інформує Reuters.

За даними Google, кількість пошукових запитів "переїзд до Канади" на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць. Аналогічні запити про переїзд до Нової Зеландії зросли майже на 2000%, а до Австралії - на 820%.

Google не наводить точних чисел, втім, за словами офіційного представника пошукові запити в Google про еміграцію досягли історичного максимуму для всіх трьох країн.

За даними Імміграційної служби Нової Зеландії 7 листопада на сайті було зареєстровано близько 25 тисяч нових користувачів з США, порівняно з 1,5 тисячі за той же день минулого року.