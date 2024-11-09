Після перемоги Трампа на виборах американці масово гуглили можливість переїзду за кордон
Після президентських виборів у США, на яких здобув перемогу республіканець Дональд Трамп, американці масово почали шукати в Google можливості для переїзду за кордон
Про це інформує Reuters.
За даними Google, кількість пошукових запитів "переїзд до Канади" на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць. Аналогічні запити про переїзд до Нової Зеландії зросли майже на 2000%, а до Австралії - на 820%.
Google не наводить точних чисел, втім, за словами офіційного представника пошукові запити в Google про еміграцію досягли історичного максимуму для всіх трьох країн.
За даними Імміграційної служби Нової Зеландії 7 листопада на сайті було зареєстровано близько 25 тисяч нових користувачів з США, порівняно з 1,5 тисячі за той же день минулого року.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Згодом стало відомо, що поліція Канади готується до прибуття мігрантів із США на тлі перемоги Трампа.
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