Пісторіус прибув в Одесу та оголосив про новий пакет допомоги у €500 млн від Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у четвер, 30 травня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму у 500 мільйонів євро під час візиту до Одеси
Про це інформує DW.
Вказано, що візит німецького посадовця з безпекових міркувань тримали в секреті. Перебуваючи в Одесі Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги, у який увійде "велика кількість" ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, мільйон патронів для стрілецької зброї.
Частина німецької допомоги вже готова до відправки в Україну. Втім, постачання 18 нових колісних гаубиць нової конструкції почнеться вже з 2025 року. Також країна фінансуватиме курси підготовки для українських техніків.
"Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях", - наголосив Пісторіус під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим.
- 24 травня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли танки, бронетехніка, мостоукладач, вантажівки, безпілотники, боєприпаси.
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