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Питання в протистоянні Пекіна та Вашингтона: нардеп Ар’єв про мирні ініціативи щодо війни РФ проти України

Ірена Моляр
14 вересня, 2024 субота
16:35
Світ США та Китай

Володимир Ар’єв, народний депутат України, вважає, що війна в Україні для Китаю є приводом, аби повернути двополярний світ і об'єднати навколо себе певну кількість країн

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо формули примирення, то тут питання не в Україні, а в протистоянні Пекіна та Вашингтона. Бо Пекін останніми роками намагається стати другим полюсом у світі, тобто повернути двополярний світ, коли раніше другим полюсом був Радянський Союз, а зараз буде Китай. Тому в даному разі Україна, на превеликий жаль, досить цинічно стає для Китаю однією з таких розмінних монет, тобто одним із приводів, щоб намагатися об'єднати під своїм крилом певну кількість країн світу", - прокоментував народний депутат України.

Володимир Ар’єв резюмував, що наразі суперництво між США та КНР іде без участі України.

  • 11 вересня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме просувати власне бачення завершення війни Росії проти України. Пекін також переконуватиме більшість країн світу підтримати його пропозицію.
  • 13 вересня очільник китайського міністерства оборони Дон Цзюнь заявив, що єдиним рішенням для завершення війни в Україні та в Газі є переговори
Теги:
Відео
Україна
Китай
Радянський Союз
Війна з Росією
США
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