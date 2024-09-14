Питання в протистоянні Пекіна та Вашингтона: нардеп Ар’єв про мирні ініціативи щодо війни РФ проти України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо формули примирення, то тут питання не в Україні, а в протистоянні Пекіна та Вашингтона. Бо Пекін останніми роками намагається стати другим полюсом у світі, тобто повернути двополярний світ, коли раніше другим полюсом був Радянський Союз, а зараз буде Китай. Тому в даному разі Україна, на превеликий жаль, досить цинічно стає для Китаю однією з таких розмінних монет, тобто одним із приводів, щоб намагатися об'єднати під своїм крилом певну кількість країн світу", - прокоментував народний депутат України.

Володимир Ар’єв резюмував, що наразі суперництво між США та КНР іде без участі України.