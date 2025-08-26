Південна Корея побоювалася повтору "моменту Зеленського" під час зустрічі президента Лі Дже Мьона з Трампом в Овальному кабінеті
Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон розповів, що його команда побоювалася "моменту Зеленського" на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 25 серпня
Про це пишуть Reuters та Politico.
Перед першою зустріччю з президентом США Лі розповів, що його команда "стурбована тим, що ми можемо зіткнутися з "моментом Зеленського". Це сталося після опублікування Трампом допису в TruthSocial щодо південнокорейської демократії.
"Що відбувається в Південній Кореї? Схоже на чистку або революцію. Ми не можемо мати це і вести там бізнес. Сьогодні я бачу нового президента в Білому домі. Дякую за вашу увагу до цього питання!!!" – написав він.
Однак після події лідер Південної Кореї заявив, що вона "перевершила його очікування". За його словами, вони з Трампом говорили про зміцнення економічних звʼязків Сеула й Вашингтона, а також про "модернізацію нашого двостороннього альянсу, щоб він був більш взаємним та орієнтованим на майбутнє відповідно до мінливого ландшафту безпеки".
Водночас Лі Дже Мьон висловлював впевненість, що його не спіткає ситуація, подібна до зустрічі президента України Володимира Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті в лютому.
"Це тому, що я прочитав книгу президента Трампа "Мистецтво угоди", – пояснив Лі.
- 7 липня президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 серпня тарифів у 25% на товари з Японії та Південної Кореї.
