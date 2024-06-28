Південна Корея розширила заборону на експорт товарів до РФ і Білорусі на 243 позиції

Про це пише Yonhap.

Як заявили у Міністерстві, ці товари потенційно можуть бути використані у військових цілях. Зокрема йдеться про металорізальне обладнання, частини оптичних приладів та датчики.

Південна Корея посилила контроль над поставками таких товарів після повномасштабного російського вторгнення. Відтепер кількість товарів, які заборонено постачати до Росії та Білорусі збільшилась до 1402.

"Товари, включені до списку, заборонено постачати до Росії та Білорусі, хоча уряд може надавати дозволи в кожному конкретному випадку, зокрема, для ділових угод, укладених до оголошення про це", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові правила будуть впроваджені до кінця серпня після завершення необхідних процедур.