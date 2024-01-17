Південна Корея ввела санкції проти КНДР: через ядерну та ракетну програми

Про це пише Reuters із посиланням на МЗС Південної Кореї.

Зазначається, що Південна Корея оголосила санкції через кілька днів після того, як КНДР запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності, яку Південна Корея та Сполучені Штати рішуче засудили як серйозне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

За словами міністерства, нові санкції були запроваджені проти незаконної контрабанди енергії на морі.