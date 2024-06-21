Південна Корея здійснила попереджувальні постріли після того, як військові з КНДР втретє перейшли кордон 

Про це йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пише Bloomberg.

За інформацією, кілька північнокорейців перетнули демілітаризовану зону Південної Кореї 20 червня і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами.

Інцидент стався через кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін завершив свій візит до Північної Кореї, де він і Кім Чен Ин уклали договір, який передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.