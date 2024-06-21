Південна Корея здійснила попереджувальні постріли після того, як військові з КНДР втретє перейшли кордон
Південнокорейські солдати зробили попереджувальний постріл після того, як війська КНДР, втретє за місяць, перетнули кордон
Про це йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пише Bloomberg.
За інформацією, кілька північнокорейців перетнули демілітаризовану зону Південної Кореї 20 червня і відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальними пострілами.
Інцидент стався через кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін завершив свій візит до Північної Кореї, де він і Кім Чен Ин уклали договір, який передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.
- Нагадаємо, перший подібний інцидент стався ще 9 червня. Збройні сили Південної Кореї повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь після того, як кілька північнокорейських військових ненадовго перетнули їхній кордон.
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18 червня, солдати з Північної Кореї знову ненадовго перетнули кордон із сусідньою Південною Кореєю. Південнокорейські військові тоді здійснили попереджувальні постріли.
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