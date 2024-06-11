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Головна Світ У Південній Кореї заявили, що кілька військових КНДР перетнули їхній кордон

У Південній Кореї заявили, що кілька військових КНДР перетнули їхній кордон

11 червня, 2024 вiвторок
09:19
Світ Південна Корея

Збройні сили Південної Кореї повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь після того, як кілька північнокорейських військових ненадовго перетнули їхній кордон

Зміст

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що інцидент трапився ще 9 червня, проте відомо по нього стало лише 11 червня з повідомлення об’єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ).

"Деякі північнокорейські солдати, які працювали у демілітаризованій зоні на центральному фронті, ненадовго перетнули військову демаркаційну лінію", - йдеться у повідомленні.

У відповідь військові Південної Кореї видали попередження через радіотранслятори та здійснили попереджувальні постріли. Після цього солдати КНДР повернулись на свою територію.

Як додали в ОКНШ, надалі жодних незвичних дій не спостерігалось.

Тим часом у Південній Кореї вважають, що військові КНДР перетнули кордон випадково, оскільки це місце є лісовим масивом і там погано видно попереджувальні знаки.

The Guardian зауважує, що зараз напруга між Північною та Південною Кореями досягла найвищого рівня за останні роки.

  • За кілька днів КНДР запустила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. У відповідь на це військові Південної Кореї заявили, що відновлять всю присутність уздовж демаркаційної лінії, що розділяє дві Кореї та північно-західні острови, після призупинення дії міжкорейської військової угоди.
  • Також у Сеулі оголосили про відновлення пропагандистських трансляцій через гучномовець на Північ.
Теги:
КНДР
військові
Південна Корея
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