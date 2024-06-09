Південна Корея відновить пропаганду через гучномовець на кордоні з КНДР у відповідь на повітряні кулі зі сміттям

Про це повідомляє Reuters і АР.

"Сьогодні ми встановимо гучномовці проти Північної Кореї та проведемо трансляцію", - заявив президент у неділю, 9 червня.

Північна Корея відправила понад 300 наповнених сміттям повітряних куль через кордон у суботу, 8 червня, заявили військові Сеула, а в офісі президента заявили, що це змусило її вжити "відповідних заходів".

"Заходи, які ми вживемо, можуть бути нестерпними для режиму Північної Кореї, але вони надішлють послання надії та світла військам Північної Кореї та її народу", – заявили в Раді національної безпеки.

Південна Корея попередила, що вживе "нестерпних" заходів проти Північної Кореї за надсилання повітряних куль зі сміттям, які можуть включати гучні пропагандистські трансляції з величезних гучномовців, встановлених на кордоні, спрямовані на Північ.

У повідомленнях сказано, що "відповідальність за ескалацію напруженості між двома Кореями буде повністю на КНДР".

"Хоча заходи, які ми вживаємо, можуть бути важкими для північнокорейського режиму, вони передадуть послання світла й надії північнокорейським військовим і громадянам", — додали в офісі президента.

Трансляції Південної Кореї транслюються з кількох динаміків, розташованих у великих стійках, і включають світові новини та інформацію про демократичне та капіталістичне суспільство з поєднанням популярної K-pop музики. Вважається, що звук поширюється на понад 20 км до Північної Кореї.