Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
Росія використовувала православну церкву для втручання у вибори в Молдові — платила молдовським священникам за створення Telegram-каналів з метою просування ідей так "традиційних цінностей" та критики євроінтеграційного курсу Молдови
Про це повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на дані розслідування Reuters.
Згідно з розслідуванням, у 2024 році понад 80 священників здійснили "паломництва" до РФ, організовані під кураторством провладної партії "Єдина Росія".
Під час цих поїздок вони отримували платіжні картки з сумою, еквівалентною 1200 доларів, що вдвічі перевищує середню заробітну плату в Молдові. Натомість їх просили відкривати сторінки парафій у соцмережах і поширювати меседжі про "загрози Заходу" та "небезпеку євроінтеграції".
Читайте також: Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
Загалом було створено 86 Telegram-каналів, які зібрали близько 11,5 тис. підписників. Частину з них адміністрували безпосередньо громадяни РФ, пов’язані з "Єдиною Росією".
"Це вписується у план Москви із втручання у парламентські вибори в Молдові 28 вересня, про який Центр повідомляв раніше. Його мета — зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати владу країни та посилити позиції проросійських сил", - пояснили в ЦПД.
- У неділю, 28 вересня, у Молдові відкрилися виборчі дільниці на парламентських виборах, результати яких можуть визначити подальший зовнішньополітичний курс країни – рух до ЄС чи зближення з Москвою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе