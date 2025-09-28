Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові

Про це повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на дані розслідування Reuters.

Згідно з розслідуванням, у 2024 році понад 80 священників здійснили "паломництва" до РФ, організовані під кураторством провладної партії "Єдина Росія".

Під час цих поїздок вони отримували платіжні картки з сумою, еквівалентною 1200 доларів, що вдвічі перевищує середню заробітну плату в Молдові. Натомість їх просили відкривати сторінки парафій у соцмережах і поширювати меседжі про "загрози Заходу" та "небезпеку євроінтеграції".

Читайте також: Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо

Загалом було створено 86 Telegram-каналів, які зібрали близько 11,5 тис. підписників. Частину з них адміністрували безпосередньо громадяни РФ, пов’язані з "Єдиною Росією".

"Це вписується у план Москви із втручання у парламентські вибори в Молдові 28 вересня, про який Центр повідомляв раніше. Його мета — зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати владу країни та посилити позиції проросійських сил", - пояснили в ЦПД.