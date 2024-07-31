Племінник Трампа заявив, що його "дядько божевільний", тому він голосуватиме за Гарріс
Племінник кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Фред Трамп назвав дядька "атомно божевільним" і заявив, що на виборах віддасть голос за демократку Камалу Гарріс
Про це він сказав в інтервʼю ABC News.
За словами Фреда Трампа, він був свідком того, як Дональд Трамп використовував расові образи десятиліття тому. Він додав, що шлях Дональда Трампа полягав у тому, щоб бути "складним і іноді жорстоким".
"У кожній сім’ї є свій божевільний дядько. Мій дядько Дональд – атомно божевільний. І він залишив свій слід в сімейній історії", – сказав він, рекламуючи свою нову книгу "Всі в сім’ї: Трампи і як ми до цього дійшли".
Фред пояснив, що Трамп робить речі, від яких він здригається й каже: "невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися? Що змусило його стати таким? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини".
Фред Трамп, син покійного старшого брата експрезидента Фреда Трампа, який помер у 1981 році у віці 42 років, каже, що написав книжку, зокрема, для того, щоб захистити людей з важкими порушеннями розвитку, таких як його дорослий син Вільям. За його словами, розповідь про родину Трампа не є політичним замовленням, а радше «повною правдою» про його дядька.
У книжці докладно описано, як Трамп вдавався до расистських висловлювань.
"Мені було близько десяти років, і я був у будинку моїх бабусі й дідуся, як і багато інших. І Дональд - я чув, як він кричав", - сказав Фред Трамп.
Я спустився до під'їзної доріжки будинку. Там стояв його білий кабріолет El Dorado з двома порізами. І він двічі вжив слово на літеру "н" (ідеться про образливе йменування темношкірих, - ред.), кажучи, хто, на його думку, зробив це.
На переконання племінника, Трамп насправді не є расистом, а "використовує людей, незалежно від того, чорношкірі вони чи ні".
"Він використовує їх як реквізит. І коли він отримає від них те, що йому потрібно - голоси виборців, - він відсуне їх", - додав Фред.
Також Трамп, уже бувши президентом, жорстоко висловлювався про людей з інвалідністю, додав його племінник.
Фред Трамп процитував свого дядька: "Ці люди, це все витрати... Вони повинні просто померти".
Він наголосив, що планує віддати свій голос на президентських виборах за Гарріс.
У команді Трампа категорично відкинули будь-які звинувачення на адресу кандидата від республіканців, назвавши слова племінника брехнею.
- Команда кандидата в президенти США Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію вартістю 10 млн доларів у шести штатах, де пройдуть вибори.
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