Трамп запускає рекламну кампанію вартістю $10 млн, щоб протистояти зростанню рейтингів Гарріс, - Reuters
Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію вартістю 10 млн доларів у шести штатах, де пройдуть вибори
Про це пише Reuters.
Рекламну кампанію запускають для того, щоб протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь віцепрезидентки Камали Гарріс.
У виданні зауважили, що це найбільші витрати на рекламу Трампа з січня, коли він боровся з республіканськими конкурентами за номінацію від партії.
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Зазначається, що у понеділок, 29 липня, Трамп випустив рекламу на своїй платформі Truth Social, використовуючи власні слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборчих заходів і дебатів, щоб спробувати зобразити її як "крайнього ліберала, який не має зв'язку з пересічними американцями".
Водночас Гарріс звинуватила кампанію Трампа у брехні щодо свого послужного списку.
- У четвер, 26 липня, віцепрезидентка США Камала Гарріс створила офіційний акаунт у TikTok, завдяки якому вона має намір достукатися до виборців під час своєї президентської кампанії 2024 року.
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