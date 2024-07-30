Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп запускає рекламну кампанію вартістю $10 млн, щоб протистояти зростанню рейтингів Гарріс, - Reuters

Трамп запускає рекламну кампанію вартістю $10 млн, щоб протистояти зростанню рейтингів Гарріс, - Reuters

Юлія Лаврук
30 липня, 2024 вiвторок
09:45
Світ Дональд Трамп

Команда кандидата у президенти США Дональда Трампа цього тижня запустить рекламну кампанію вартістю 10 млн доларів у шести штатах, де пройдуть вибори

Зміст

Про це пише Reuters.

Рекламну кампанію запускають для того, щоб протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь віцепрезидентки Камали Гарріс.

У виданні зауважили, що це найбільші витрати на рекламу Трампа з січня, коли він боровся з республіканськими конкурентами за номінацію від партії.

Читайте також: "Республіканці пригнічені": політолог Мотиль розповів, як Гарріс змінила передвиборчі перегони в США

Зазначається, що у понеділок, 29 липня, Трамп випустив рекламу на своїй платформі Truth Social, використовуючи власні слова Гарріс зі старих інтерв'ю, передвиборчих заходів і дебатів, щоб спробувати зобразити її як "крайнього ліберала, який не має зв'язку з пересічними американцями".

Водночас Гарріс звинуватила кампанію Трампа у брехні щодо свого послужного списку.

  • У четвер, 26 липня, віцепрезидентка США Камала Гарріс створила офіційний акаунт у TikTok, завдяки якому вона має намір достукатися до виборців під час своєї президентської кампанії 2024 року.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
Читайте також:
Дар'я Білодід
Автор Світлана Кравченко
29 липня, 2024 понедiлок
Дзюдоїстка Дар'я Білодід вибула з Олімпіади, програвши в 1/8 фіналу
Автор Ксенія Золотова
28 липня, 2024 неділя
На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав лінійки та ваг
Дмитро Кулеба
Автор Віталій Бесараб
28 липня, 2024 неділя
Експерт Єфремов назвав головну мету запрошення Кулеби до Китаю
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.84
    Купівля 40.84
    Продаж 41.34
  • EUR
    Купівля 44.14
    Продаж 44.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 липня
10:05
комар
У МОЗ спростували фейк щодо поширення гарячки Денге в Україні
10:03
Наступні три місяці в Україні можуть пройти без відключень світла або з мінімальними обмеженнями, - радник прем'єра
10:02
OPINION
Костянтин Корсун
Хто в Україні керує диджиталізацією
09:37
ЗРК Patriot
Міноборони Японії вперше схвалило передачу США ракети для Patriot
09:32
Ексклюзив
Карта бойових дій: Покровськ
Після спаленої техніки ворог призупинив штурмові дії на Покровському напрямку, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький
08:57
Оновлено
на фото: ЗСУ
За добу на фронті сталося 149 боєзіткнень, понад 50 - на Покровському напрямку
08:56
У Києві невідомі спалили евакуаційне авто Третьої штурмової бригади
08:31
Ізраїль, ЦАХАЛ
США намагаються запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters
08:13
окупанти
Окупанти в Сєверодонецьку відправляють місцевих "на підвал" за фото та відеозйомку на вулицях, - Луганська ОВА
08:08
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергують три ракетоносії РФ
08:06
OPINION
Віктор Андрусів
Про воєнні підсумки половини літа
07:49
Олімпійська збірна України з футболу
Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 30 липня. Розклад
07:44
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 25 танків, 46 артсистем і понад 1000 військових
07:38
Еммануель Макрон
Макрон закликав новопризначеного президента Ірану Пезешкіана не підтримувати війну РФ проти України
07:17
Курськ
У Курську вночі пролунали вибухи: влада заявляє про ракетну атаку
06:52
фейк
Від імені ГУР: росіяни спробували вкинути пропагандистську статтю про мобілізацію в Україні через одеські ЗМІ
06:32
інтернет відключення
Диверсії на Олімпіаді: у дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали кабелі інтернету
06:19
ПВК Вагнера
Знищення вагнерівців у Малі: в ISW проаналізували, як це може вплинути на ситуацію на фронті
05:55
Дональд Трамп
"Маю аргументи, щоб цього не робити": Трамп назвав причини для ймовірної відмови у дебатах з Гарріс
05:19
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Зробив сексистське зауваження в етері: олімпійського коментатора відсторонили від роботи
04:39
напад з ножем
У Британії підліток влаштував різанину у дитячій танцювальній школі: 2 загиблих, є поранені
03:44
Ілюстративне фото
Вибори Мадуро у Венесуелі: в кількох містах спалахнули протести через підозру у фальсифікації результатів
03:08
Угорщина
Угорщина спрощує умови в'їзду для громадян РФ та Білорусі, - ЗМІ
02:30
Оновлено
Херсон
Росіяни атакували Херсон та область: є постраждалі
01:50
Горбатий кит
Фонтанують, округлюють спину та показують хвіст: українські полярники розповіли про особливості поведінки горбатих китів біля поверхні води
01:18
Мавка
Українська "Мавка" вийде у прокат у Фінляндії
00:53
Оновлено
Пенні Пріцкер
До Києва прибула Пенні Пріцкер. Це її останній візит на посаді спецпредставниці США з питань відбудови України
00:50
фейк
"Україна має капітулювати, а більшість лідерів ЄС стрибають під барабанний дріб Брюсселя": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 29 липня
00:42
Пйорт Авен
Велика Британія конфіскувала майже $1 млн олігарха РФ Авена
00:30
Еліна Світоліна
Світоліна пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024
2024, понедiлок
29 липня
23:53
Інфографіка
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 3-го дня змагань
23:36
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
Після трагедії на канатній дорозі у Києві правоохоронці перевіряють "Колесо огляду" на Подолі
23:30
МЗС України
Через загострення ситуації в Лівані МЗС порадило українцям утриматися від поїздок у цю країну
23:22
Оновлено
Ольга Харлан
"Присвячую тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія": Ольга Харлан про бронзу Олімпіади-2024
23:04
Оновлено
Марта Костюк
Дві пари українських тенісисток вийшли в 1/8 Олімпіади
22:29
Олександр Усик
"Маємо підтримати його ще більше": Усик прокоментував поразку Ловчинського
22:16
Оновлено
Ніколас Мадуро
Вибори Мадуро у Венесуелі: Панама призупиняє дипвідносини, частина регіону ставить під сумніви результати
21:46
"Вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій": Сили оборони вдарили по тягових електропідстанціях у Курській області РФ
21:32
Ексклюзив
У європейській частині росіянам немає де надійно сховати авіацію, - експерт Романенко
21:32
OPINION
Віталій Портников
Польсько-угорська війна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV