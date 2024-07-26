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Головна Світ Аби залучити молодих виборців: Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok

Аби залучити молодих виборців: Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok

Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
16:09
Світ Камала Гарріс

У четвер, 26 липня, віцепрезидентка США Камала Гарріс створила офіційний акаунт у TikTok, завдяки якому вона має намір достукатися до виборців під час своєї президентської кампанії 2024 року

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Про це інформує CNBC.

У своєму першому відео Гарріс жартувала, що "чула, що нещодавно була на сторінці "Для вас", тож вирішила сама зайти сюди".

Таким чином, вона натякнула на широку увагу, яку її нещодавно оголошена президентська кампанія привернула до себе на таких соціальних медіа-платформах, як TikTok.

Чимало користувачів створили гумористичні ролики, використовуючи популярний тренд "Brat" від Charli XCX, щоб відсвяткувати її підйом як головного кандидата від Демократичної партії після того, як президент Джо Байден заявив про відмову від участі в перегонах 2024 року.

Водночас деякі американські законодавці висловили занепокоєння щодо того, що TikTok належить китайській технологічній компанії.

@kamalaharris

Thought it was about time to join!

♬ original sound - Kamala Harris

Що відомо про кандидатуру Камали Гарріс

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Станом на вівторок, 23 липня, кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 млн доларів з моменту її вступу в президентські перегони в неділю.

Кандидатуру Камали Гарріс від Демократичної партії на виборах президента США 23 липня офіційно підтримали лідери демократів у Конгресі.

Згодом експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Згідно з опитуванням The New York Times, наразі Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих.

Теги:
Культура
політика
вибори президента
вибори у США
США
Камала Гарріс
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