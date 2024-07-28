"Республіканці пригнічені": політолог Мотиль розповів, як Гарріс змінила передвиборчі перегони в США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ще два тижні тому здавалось, що з у президентських виборчих перегонах в США вже все вирішено. Зокрема, що Дональд Трамп виграє ці вибори, Венс буде віцепрезидентом США, а демократи не мають жодних шансів. Взагалі демократичний табір був в певному розпачі. Втім, від того часу, як Джо Байден проголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів, а його місце займе Каміла Гарріс, ситуація кардинально змінилась. Тепер в демократів зʼявилась надія й можливість виграти ці вибори. У звʼязку з цим серед республіканців відчувається певне пригнічення. Вони стали дуже агресивними у своїй критиці Камали Гарріс, але водночас відчувається, що її кандидатура для них щось незнане й невідоме”, - пояснив Мотиль.

Політолог зауважив, що зараз республіканці намагаються перебудувати свою передвиборчу кампанію у звʼязку зі зміною кандидатів від демократів.

"Республіканці місяцями готувались до виборів проти Джо Байдена. Тобто, це значна підготовка інформаційної кампанії, зокрема, лозунгів. І тут раптом, молода жінка, яка чудово себе представляє, оголошує про те, що буде балотуватись від демократів. Республіканці в розпачі, але відчувається, що вони намагаються знайти правильний підхід до Камали Гарріс", - додав він.

Що відомо про кандидатуру Камали Гарріс

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня 2024 року офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Пізніше Байден виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

Згодом стало відомо, що голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.

Станом на вівторок, 23 липня, кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 100 млн доларів з моменту її вступу в президентські перегони в неділю.

Кандидатуру Камали Гарріс від Демократичної партії на виборах президента США 23 липня офіційно підтримали лідери демократів у Конгресі.

Згодом експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про свою готовність до дебатів із чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Згідно з опитуванням The New York Times, наразі Камала Гарріс відстає від Дональда Трампа на 1% серед вірогідних виборців і на 2% - серед зареєстрованих.