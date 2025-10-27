Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну

Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну

Дар'я Куркіна
27 жовтня, 2025 понедiлок
19:46
Світ президент Камеруну Поль Бія

У Камеруні на президентських виборах переміг чинний лідер Поль Бія: у віці 92-років він розпочне свій восьмий термін на посаді

Зміст

Про це пише BBC.

До влади Бія прийшов у 1982 році, а каденція президента в Камеруні становить 7 років.

"Його рідко бачать на публіці, і він відомий тим, що проводить час за межами Африки в швейцарських готелях. Ці тривалі відсутності в поєднанні з його похилим віком в минулому призвели до чуток, що він помер", – йдеться в матеріалі.

За даними конституційної ради, Поль Бія отримав 53,7% голосів, коли лідер опозиції Ісса Чірома Бакарі – 35,2%.

Водночас BBC пише, що вибори президента в Камеруні супроводжувалися насильством. Так, у місті Дуала прихильники Бакарі вийшли на протести – виникли сутички із силами безпеки. Тоді загинули 4 людини.

Лідер опозиції заявляв, що вогонь відкривали по цивільним, які збиралися біля його будинку. Водночас місцевий журналіст також розповів BBC, що біля резиденції Бакарі в місті Гаруа застрелили кількох людей в понеділок, 27 жовтня.

  • У липні Бія заявив про намір балотуватися на посаду у восьмий раз, сказавши, що "моя рішучість служити вам відповідає терміновості викликів, з якими ми стикаємося".
Новини
Суспільство
вибори
політика
вибори президента
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
25 жовтня, 2025 субота
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
Гаррі Поттер
Автор Марина Клюєва
26 жовтня, 2025 неділя
"Ніхто не чув, що таке Гаррі Поттер, хто така Джоан Роулінг": перекладач Морозов про появу україномовної Поттеріани
Киянка Анастасія Маслій
Автор Анатолій Буряк
26 жовтня, 2025 неділя
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її матір
2025, понедiлок
27 жовтня
20:58
Латвія
У Латвії викрили групу осіб, яких підозрюють в організації підпалів на замовлення РФ
20:36
Ексклюзив
ракети США, зброя
Аналітик Костогризов прокоментував можливість розгортання військ США у Венесуелі
20:26
EF-2000 Typhoon
Туреччина уклала угоду з Британією на закупівлю 20 винищувачів Typhoon за 8 млрд фунтів
20:21
Ексклюзив
Покровськ
Передчасно говорити, що окупанти в короткостроковій перспективі захоплять Покровськ, - військовий експерт Снєгирьов
20:04
"Головна ціль росіян – саме Покровськ, у місті тривають бої": Зеленський провів розмову з військовими
20:03
Ексклюзив
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
Новий уряд у Японії може посилити підтримку України, - аналітикиня
20:01
OPINION
Нам буде тяжко, коли за кожне підставлене плече виставлятимемо один одному рахунки
19:52
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 27 жовтня
19:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Хлопці дуже мотивовані: у 128-й ОГШБр розповіли про бійців, які прийшли за контрактом у віці 18–24 років
19:36
Bring Kids Back UA
"Треба вбити, бо вони українці": Україна повернула 17 дітей та підлітків з ТОТ
19:33
Ексклюзив
росія китай
"Підтримка Росії в суспільстві КНР висока": китаєзнавець розповів про симпатиків України
19:17
Дональд Трамп
Трамп назвав Венса й Рубіо головними претендентами на посаду президента США у 2028 році
19:15
Юрій Ушаков
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
19:08
Огляд
Валентин Манько
Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
18:43
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ запускала ракету "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Північному Льодовитому океані, – розвідка Норвегії
18:17
Віктор Орбан
"Угорщина дуже залежить від російської нафти й газу": Орбан назвав помилкою нові санкції Трампа проти РФ
18:05
Ексклюзив
Лавров
Майстерно "грає дурника": американіст Довгополий про заяву Лаврова нібито Кремль готовий прийняти концепцію Трампа щодо України
18:00
OPINION
блог Олександр Красовицький
Світ Трампа
17:53
Володимир Зеленський
"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку
17:39
Ексклюзив
Володимир Горбач
Нам сподобається завершення війни, але не план примусу, який намагатимуться нав‘язати США, - аналітик Горбач
17:28
вбивство діти війна
За час повномасштабного вторгнення РФ убила 661 дитину, – генпрокурор Кравченко
17:20
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій, 24 - на Костянтинівському напрямку
17:16
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:01
Гроші
Politico: ЄС шукає альтернативу, на випадок невдачі плану з використанням заморожених активів РФ для підтримки України
16:59
Патріарх РПЦ Кирил
Як ФСБ під прикриттям церкви просуває "русскій мир". Нове розслідування The Insider
16:50
Ексклюзив
хакери
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
16:44
Володимир Зеленський
Україна і лідери ЄС протягом 7-10 днів працюватимуть над мирним планом щодо завершення війни, - Зеленський
16:03
OPINION
"Буревестник" і блеф: Кремль імітує готовність до війни з НАТО, щоб тиснути на Захід
15:53
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Суд Італії схвалив екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", до Німеччини
15:05
(НРК) TerMIT
Військові через систему DOT-Chain Defence зможуть отримувати НРК в межах програми "Армія Дронів Бонус", - Міноборони
14:36
насилля
"Підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної": У Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу
14:04
OPINION
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
13:59
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Естонія висловила готовність збивати дрони РФ, що порушують її повітряний простір
13:58
Ексклюзив
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
Це прояв російської гігантоманії: оглядач порталу "Мілітарний" Кушніков щодо випробування РФ нової ракети "Буревісник"
13:37
"Повага до мови та її розвитку": українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
13:37
Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, - Сибіга
13:26
Ексклюзив
опалення
Основний гравець - Нафтогаз: експерт Омельченко про початок опалювального сезону
13:10
"Нараховував зарплату звільненим військовим": на Київщині ДБР повідомило про підозру начальнику фінслужби військової частини
13:08
Ексклюзив
Марсі Шор
Я сподіваюся, що в України є план на момент вакууму після смерті Путіна, - історикиня Шор
13:05
Угорщина
США тиснуть на Угорщину, аби та припинила імпорт російської нафти
Більше новин
