Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну

Про це пише BBC.

До влади Бія прийшов у 1982 році, а каденція президента в Камеруні становить 7 років.

"Його рідко бачать на публіці, і він відомий тим, що проводить час за межами Африки в швейцарських готелях. Ці тривалі відсутності в поєднанні з його похилим віком в минулому призвели до чуток, що він помер", – йдеться в матеріалі.

За даними конституційної ради, Поль Бія отримав 53,7% голосів, коли лідер опозиції Ісса Чірома Бакарі – 35,2%.

Водночас BBC пише, що вибори президента в Камеруні супроводжувалися насильством. Так, у місті Дуала прихильники Бакарі вийшли на протести – виникли сутички із силами безпеки. Тоді загинули 4 людини.

Лідер опозиції заявляв, що вогонь відкривали по цивільним, які збиралися біля його будинку. Водночас місцевий журналіст також розповів BBC, що біля резиденції Бакарі в місті Гаруа застрелили кількох людей в понеділок, 27 жовтня.