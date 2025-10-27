Поль Бія в 92 роки увосьме став президентом Камеруну
У Камеруні на президентських виборах переміг чинний лідер Поль Бія: у віці 92-років він розпочне свій восьмий термін на посаді
Про це пише BBC.
До влади Бія прийшов у 1982 році, а каденція президента в Камеруні становить 7 років.
"Його рідко бачать на публіці, і він відомий тим, що проводить час за межами Африки в швейцарських готелях. Ці тривалі відсутності в поєднанні з його похилим віком в минулому призвели до чуток, що він помер", – йдеться в матеріалі.
За даними конституційної ради, Поль Бія отримав 53,7% голосів, коли лідер опозиції Ісса Чірома Бакарі – 35,2%.
Водночас BBC пише, що вибори президента в Камеруні супроводжувалися насильством. Так, у місті Дуала прихильники Бакарі вийшли на протести – виникли сутички із силами безпеки. Тоді загинули 4 людини.
Лідер опозиції заявляв, що вогонь відкривали по цивільним, які збиралися біля його будинку. Водночас місцевий журналіст також розповів BBC, що біля резиденції Бакарі в місті Гаруа застрелили кількох людей в понеділок, 27 жовтня.
- У липні Бія заявив про намір балотуватися на посаду у восьмий раз, сказавши, що "моя рішучість служити вам відповідає терміновості викликів, з якими ми стикаємося".
