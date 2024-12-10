Politico другий рік поспіль включило Єрмака до переліку найвпливовіших людей Європи

Про це свідчить інформація на сайті Politico.

Видання зазначає, що майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Андрій Єрмак змістив акцент із намагання виграти війну на намагання виграти мир".

Автори рейтингу вважають, що "місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародну спільноту підтримати бачення Києва щодо справедливого миру. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки - включно з членством у НАТО - і жорсткі наслідки для Росії".

Водночас видання зауважує, що переобрання Дональда Трампа на посаду президента США "є серйозною невдачею для Єрмака", адже новообраний президент може змусити Київ поступитися Путіну територіями. Тепер Єрмак намагається порозумітися з новою адміністрацією, а також заручитися підтримкою позаблокових країн і країн так званого Глобального Півдня, зазначає ЗМІ.

Рейтинг Politico розділений на три категорії: "Діячі", "Руйнівники" та "Мрійники". "Мрійниками" видання назвало також угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, високу представницю ЄС Каю Каллас, іспанського прем’єра Педро Санчеса, главу МЗС Польщі Радослава Сікорського і Папу Римського Франциска.

Водночас російський диктатор Володимир Путін опинився в категорії "Діячі".