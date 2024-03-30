Поліція Перу провела обшук у будинку президентки через незадекларовані годинники Rolex

Про це повідомляє Associated Press.

На місцевому телеканалі Latina транслювалося, як урядові агенти з кувалдою вдерлися до резиденції Болуарте під час обшуку.

Як зазначили у виданні, Діна Болуарте перебуває під попереднім слідством за володіння незадекларованою колекцією розкішних годинників Rolex відтоді, як вона прийшла до влади в липні 2021 року на посаді віцепрезидента і міністра соціальної інтеграції, а потім - у грудні 2022 року - на посаді президента.

Спершу вона заявляла, що володіє одним годинником Rolex з 18-річного віку, який вона придбала за власний кошт, і закликала ЗМІ не заглиблюватися в особисті справи.

Генеральний прокурор Перу Хуан Вільєна розкритикував прохання президентки відкласти на два тижні виклик її у суд, наголосивши на її обов'язку співпрацювати зі слідством та нагадав про зобов'язання Болуарте негайно надати три годинники Rolex для проведення розслідування, застерігши від їхньої утилізації або знищення.