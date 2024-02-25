Археологи у Перу знайшли найстаріший мегаліт в США, побудований за півсторіччя до єгипетських пірамід

Про це повідомляє Science Alert.

Мегаліт шириною 18 метрів викладений з великих вертикальних каменів ще до справжнього підйому сільського господарства в цьому регіоні, він також передував появі таких технологій, як кераміка.

Споруда обмежена двома концентричними стінами, побудованими з необтесаних мегалітичних каменів, кожен з яких, ймовірно, був вирізаний з відкритої гірської породи на відстані приблизно 50 метрів від неї.

Після того, як ці кам'яні плити були перенесені на місце, їх перекинули вертикально і поклали в тісній послідовності один до одного. Утворена ними кругла структура мала два входи та містила дві або три кімнати.

За словами археологів, стиль архітектури є рідкісним для цього регіону.

"На північному високогір'ї Перу люди, які побудували цю споруду в Каллакпумі, можливо, почали експериментувати з виробництвом продуктів харчування, але вони також, ймовірно, все ще були відносно мобільними мисливцями-збирачами", - зазначають археологи, які проводили це дослідження.

Окрім цього, мегаліт може бути давно втраченим місцем зустрічей ранніх кочових суспільств, які збиралися разом, щоб вперше обговорити нові групові ідентичності.

"(Мегаліт, - ред.) є важливим раннім прикладом колективного будівництва, облаштування території та соціальної інтеграції серед людей в Андах", - пише команда дослідників.

Згідно з радіовуглецевим аналізом деревного вугілля, знайденого неподалік, площа використовувалася між 2632 і 2884 роками до н.е., ймовірно, з релігійною або соціальною метою.