Археологи у Перу знайшли найстаріший мегаліт в США, побудований за півсторіччя до єгипетських пірамід
У долині Каллакпума на півночі Перу археологи розкопали найстаріші у США мегалітичні кам'яні споруди віком приблизно 4750 років, які слугували у сільському господарстві давніх людей
Про це повідомляє Science Alert.
Мегаліт шириною 18 метрів викладений з великих вертикальних каменів ще до справжнього підйому сільського господарства в цьому регіоні, він також передував появі таких технологій, як кераміка.
Споруда обмежена двома концентричними стінами, побудованими з необтесаних мегалітичних каменів, кожен з яких, ймовірно, був вирізаний з відкритої гірської породи на відстані приблизно 50 метрів від неї.
Після того, як ці кам'яні плити були перенесені на місце, їх перекинули вертикально і поклали в тісній послідовності один до одного. Утворена ними кругла структура мала два входи та містила дві або три кімнати.
За словами археологів, стиль архітектури є рідкісним для цього регіону.
"На північному високогір'ї Перу люди, які побудували цю споруду в Каллакпумі, можливо, почали експериментувати з виробництвом продуктів харчування, але вони також, ймовірно, все ще були відносно мобільними мисливцями-збирачами", - зазначають археологи, які проводили це дослідження.
Окрім цього, мегаліт може бути давно втраченим місцем зустрічей ранніх кочових суспільств, які збиралися разом, щоб вперше обговорити нові групові ідентичності.
"(Мегаліт, - ред.) є важливим раннім прикладом колективного будівництва, облаштування території та соціальної інтеграції серед людей в Андах", - пише команда дослідників.
Згідно з радіовуглецевим аналізом деревного вугілля, знайденого неподалік, площа використовувалася між 2632 і 2884 роками до н.е., ймовірно, з релігійною або соціальною метою.
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- Команда дослідників з Індонезії виявила гігантську підземну піраміду на острові Ява, яка є найдавнішою спорудою у світі та може приховувати великі відкриті камери з невідомими речами.
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