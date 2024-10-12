Польща обмежує право на притулок для біженців з Білорусі

Про це повідомляє Politico.

За словами Туска, нова міграційна стратегія передбачатиме "тимчасове територіальне призупинення права на притулок".Він зазначив, що Білорусь і Росія активно зловживають правом на притулок, яке надає Євросоюз.

"Це право на притулок використовується саме проти самої суті права на притулок", - додав очільник польського уряду.

За даними видання, впродовж останніх років десятки тисяч потенційних мігрантів, багато з яких є вихідцями з Близького Сходу та Африки, намагалися перетнути кордон з Польщею через Білорусь: минулого місяця було зафіксовано 2 500 таких випадків, а цього року - вже понад 26 тисяч.

Як стверджує Туск, білоруські прикордонники активно допомагають цим групам в рамках так званої гібридної війни, покликаної посилити антиміграційні настрої і зв'язати державні ресурси.

У відповідь на ці виклики країна посилила свою прикордонну інфраструктуру та створила спеціальну зону з розширеними повноваженнями для місцевих органів влади.