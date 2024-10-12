Польща обмежує право на притулок для біженців з Білорусі
У суботу, 12 жовтня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про тимчасову заборону на притулок для біженців з Білорусі на тлі побоювань, що Росія за допомогою мігрантів намагається дестабілізувати ЄС
Про це повідомляє Politico.
За словами Туска, нова міграційна стратегія передбачатиме "тимчасове територіальне призупинення права на притулок".Він зазначив, що Білорусь і Росія активно зловживають правом на притулок, яке надає Євросоюз.
"Це право на притулок використовується саме проти самої суті права на притулок", - додав очільник польського уряду.
За даними видання, впродовж останніх років десятки тисяч потенційних мігрантів, багато з яких є вихідцями з Близького Сходу та Африки, намагалися перетнути кордон з Польщею через Білорусь: минулого місяця було зафіксовано 2 500 таких випадків, а цього року - вже понад 26 тисяч.
Як стверджує Туск, білоруські прикордонники активно допомагають цим групам в рамках так званої гібридної війни, покликаної посилити антиміграційні настрої і зв'язати державні ресурси.
У відповідь на ці виклики країна посилила свою прикордонну інфраструктуру та створила спеціальну зону з розширеними повноваженнями для місцевих органів влади.
- Нещодавно заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна до кінця року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".
- Прикордонники Польщі за добу 8 жовтня зафіксували близько 40 спроб порушення державного кордону з боку Білорусі. Уранці 9 жовтня нелегальні мігранти напали на прикордонників з камінням.
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