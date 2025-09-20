Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну
У зв’язку із російською атакою на Україну, Польща піднімала військову авіацію. У найвищий ступінь готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.
Зазначається, що внаслідок російських ударів по Україні, вранці 20 вересня польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.
"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вжиті заходи, спрямовані на убезпечення районів, які межують із загрозливими регіонами.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.
- Увечері п'ятниці, 19 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Під ранок 20 вересня стало відомо про запуски ракет. На Дніпровщині та Хмельниччині внаслідок ворожої атаки загинули люди, у низці областей є пошкодження.
