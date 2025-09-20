Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну

Польща піднімала винищувачі через атаку РФ на Україну

Катерина Ганжа
20 вересня, 2025 субота
09:23
Світ Літак. авіація, Польща

У зв’язку із російською атакою на Україну, Польща піднімала військову авіацію. У найвищий ступінь готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки

Зміст

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

Зазначається, що внаслідок російських ударів по Україні, вранці 20 вересня польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі. 

"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що вжиті заходи, спрямовані на убезпечення районів, які межують із загрозливими регіонами.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали в Оперативному командуванні.

  • Увечері п'ятниці, 19 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Під ранок 20 вересня стало відомо про запуски ракет. На Дніпровщині та Хмельниччині внаслідок ворожої атаки загинули люди, у низці областей є пошкодження. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
військові
Війна з Росією
Військові новини
