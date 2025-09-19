РФ запустила по Україні ударні безпілотники: ситуація ввечері 19 вересня
Увечері п'ятниці, 19 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Інформація щодо руху безпілотників станом на 18:09:
- північ Харківщини, курсом на північ;
- північ Чернігівщини, курсом на південь;
- в центрі Сумщини, курсом на південно-західний напрямок;
- північно-східна частина Дніпровщини, один курсом на захід, інший на схід.
О 18:38 ворожі дрони фіксували поблизу Чернігова.
О 18:49 Загроза застосування ворогом БПЛА зберігалась в Ніжинському районі Чернігівської області та Вишгородському районі Київської області.
О 18:50 ворожий безпілотник помітили поблизу Харкова.
О 19:40 ворожі дрони рухались повз Ізюмський район Харківської області курсом на захід.
Новина доповнюється...
- У четвер ввечері, 18 вересня, російська окупаційна армія запускала ударні безпілотники по території України: на Київщині поранено чоловіка, у Києві зафіксували падіння уламків БПЛА.
