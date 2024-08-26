Польща побудує першу в країні АЕС за близько €1 млрд

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, передає RMF24.

За його словами, у 2025 році польський уряд виділить 4,6 млрд злотих, щоб збудувати АЕС.

"Ми повинні знайти нові двигуни економічного зростання. Де-факто ми знаємо, в який бік йти. Ми знаємо, що, безсумнівно, енергетична трансформація є викликом номер один", - заявив Доманський.

Міністр також зауважив, що для польської промисловості є "величезний виклик", якщо держава має на 40-50% вищі ціни на енергетику, ніж у Франції, Іспанії та Німеччині.