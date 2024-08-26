Польща побудує першу в країні АЕС за близько €1 млрд
Польща наступного року виділить близько €1 млрд (4,6 млрд злотих) на будівництво першої атомної електростанції в державі
Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, передає RMF24.
За його словами, у 2025 році польський уряд виділить 4,6 млрд злотих, щоб збудувати АЕС.
"Ми повинні знайти нові двигуни економічного зростання. Де-факто ми знаємо, в який бік йти. Ми знаємо, що, безсумнівно, енергетична трансформація є викликом номер один", - заявив Доманський.
Міністр також зауважив, що для польської промисловості є "величезний виклик", якщо держава має на 40-50% вищі ціни на енергетику, ніж у Франції, Іспанії та Німеччині.
- 24 серпня депутат польського Сейму Марцін Босацький заявив, що Польща готова експортувати електроенергію в Україну взимку цього року, якщо ситуація буде погіршуватись.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.69Продаж 46.39
- Актуальне
- Важливе