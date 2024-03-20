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Польща приєдналася до коаліції з безпеки у Червоному морі

20 березня, 2024 середа
14:57
Світ Польща

Польща у середу, 20 березня, приєдналася до Об'єднаних морських сил (CMF) із забезпечення безпеки на Червоному морі під керівництвом США

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі у Twitter.

"Польща приєдналася до Об’єднаних морських сил CMF - найбільшого у світі морського партнерства, спрямованого на захист міжнародного права в районі Перської затоки, Аравійського та Червоного морів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у відповідь на запрошення та в результаті досягнутих домовленостей польська сторона вирішила направити двох офіцерів з Центру морських операцій – командування морського компонента – спеціалістів з цілевказування та протиповітряної оборони, які виконуватимуть функції офіцерів зв’язку в командуванні.

"Залучення Польщі до CMF підвищить оперативну обізнаність учасників партнерства та покращить координацію співпраці між залученими країнами", - додають у командуванні збройних сил Польщі.

CMF складається зі штабу та п'яти об'єднаних оперативних груп, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом, запобігання піратству, заохочення регіонального співробітництва та сприяння безпечному морському середовищу.

Військово-морське партнерство підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, забезпечуючи безпеку і стабільність на території площею 3,2 мільйона квадратних миль, що охоплює одні з найважливіших морських шляхів у світі.

CMF, до складу якого входять 42 держави, є найбільшим військово-морським партнерством у світі.

  • Нагадаємо, у грудні 2023 року міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі.
Теги:
Польща
військові
США
Військові новини
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