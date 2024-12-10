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Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів

Світлана Кравченко
10 грудня, 2024 вiвторок
13:26
Світ польща кордон

З вівторка, 10 грудня, Польща продовжила на 90 днів функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю. Загалом вона функціонує вже 180 днів

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Про це інформує міністерство внутрішніх справ Польщі.

"Тимчасова заборона на перебування у зоні, прилеглій до польсько-білоруського кордону, виправдала себе. Тому її продовжено ще на 90 днів. Розпорядження щодо продовження дії буферної зони на кордоні з Білоруссю набуває чинності 10 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після майже 180 днів функціонування зони кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону зменшилася приблизно на 41%.

Так, з 13 червня по 5 грудня зафіксовані майже 11,2 тисячі таких спроб. Упродовж аналогічного періоду, до запровадження цієї зони, таких випадків було понад 19 тисяч.

За даними польського МВС, з 1 січня по 5 грудня цього року по всій країні прикордонники висунули звинувачення в організації та пособництві нелегальній міграції 585 особам, у тому числі: громадянам України (274), Польщі (82), Білорусі (50) і Грузії (30). Стосовно 153 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Нове розпорядження не змінює довжини чи ширини буферної зони, яка, як раніше було визначено, становитиме 60,6 км.

  • Нагадаємо, 10 червня польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.
Теги:
Новини
Польща
Білорусь
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