Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів

Про це інформує міністерство внутрішніх справ Польщі.



"Тимчасова заборона на перебування у зоні, прилеглій до польсько-білоруського кордону, виправдала себе. Тому її продовжено ще на 90 днів. Розпорядження щодо продовження дії буферної зони на кордоні з Білоруссю набуває чинності 10 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після майже 180 днів функціонування зони кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону зменшилася приблизно на 41%.

Так, з 13 червня по 5 грудня зафіксовані майже 11,2 тисячі таких спроб. Упродовж аналогічного періоду, до запровадження цієї зони, таких випадків було понад 19 тисяч.

За даними польського МВС, з 1 січня по 5 грудня цього року по всій країні прикордонники висунули звинувачення в організації та пособництві нелегальній міграції 585 особам, у тому числі: громадянам України (274), Польщі (82), Білорусі (50) і Грузії (30). Стосовно 153 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Нове розпорядження не змінює довжини чи ширини буферної зони, яка, як раніше було визначено, становитиме 60,6 км.