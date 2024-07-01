Польща розпочинає головування у Вишеградській групі: якими будуть пріоритети

Про це повідомляє Укрінформ.

Як повідомили у міністерстві закордонних справ Польщі, трьома пріоритетами головування будуть підвищення добробуту громадян чотирьох країн, зокрема покращення багатовимірної безпеки; розвиток інфраструктурних зв’язків і транспортного сполучення між країнами V4; дії, спрямовані на розкриття потенціалу співпраці між країнами.

"Елементом, нерозривно вплетеним у три пріоритети Польського головування у V4, буде підтримка України, яка бореться за незалежність проти російського агресора",- наголосили у польському МЗС.

Зазначається, що гасло "Повернення до коріння" означає повернення до фундаменту, на якому було побудовано Вишеградську групу, і це стосується свободи, прав людини, верховенства права та залучення до процесу європейської інтеграції і співпраці заради безпеки в Європі.

У межах Польського головування у V4 заплановано низку експертних зустрічей, семінарів і конференцій, пов’язаних із пріоритетними напрямками, а також зустрічей на рівні міністрів.

У програмі є також низка секторальних ініціатив, спрямованих на Україну, зокрема у сфері внутрішньої безпеки, цивільного захисту, розвитку транспортних шляхів, передачі досвіду регіонів у процесі трансформації, забезпечення освіти дітей українських біженців.

Довідка. Вишеградська група - неформальне об'єднання у складі Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини, яке функціонує з 1991 року.