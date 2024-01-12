Польська поліція затримала 15-річного підлітка з Чехії, який їхав воювати за Україну

Про це пише Seznam Zprávy із посиланням на прикордонну охорону польської частини Сілезії.

Зазначається, що в середу підліток пішов із дому, але до школи так і не прийшов. Батьки повідомили поліцію та дали опис сина. Цю інформацію чеські поліцейські передали своїм польським колегам, які служать у відділенні в Хотебузі. Хлопця знайшла польська поліція в місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.

"Виявилося, що школяр узяв паспорт удома, щоб поїхати в Україну воювати проти агресорів з Росії. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але, "завдяки швидкому просуванню прикордонної поліції Сілезії та бездоганній міжнародній співпраці, чеха негайно привезли на територію Польщі".