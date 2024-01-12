Польська поліція затримала 15-річного підлітка з Чехії, який їхав воювати за Україну
У четвер, 11 січня, польська прикордонна поліція затримала 15-річного школяра з Острави в Чехії, який поїхав воювати в Україну проти російських окупантів
Про це пише Seznam Zprávy із посиланням на прикордонну охорону польської частини Сілезії.
Зазначається, що в середу підліток пішов із дому, але до школи так і не прийшов. Батьки повідомили поліцію та дали опис сина. Цю інформацію чеські поліцейські передали своїм польським колегам, які служать у відділенні в Хотебузі. Хлопця знайшла польська поліція в місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.
"Виявилося, що школяр узяв паспорт удома, щоб поїхати в Україну воювати проти агресорів з Росії. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але, "завдяки швидкому просуванню прикордонної поліції Сілезії та бездоганній міжнародній співпраці, чеха негайно привезли на територію Польщі".
- Напередодні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що будь-яка допомога Україні приносить користь європейській безпеці, тому що в разі її програшу ЄС зіткнеться з РФ на власне своїх кордонах.
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