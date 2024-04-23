Попередження для США і Південної Кореї: КНДР провела перші навчання з імітацією ядерного контрудару

Про це повідомило північнокорейське агентство KCNA.

Зазначаться, що сам Кім Чен Ин керував комбінованими тактичними навчаннями, що імітували ядерну контратаку за участю надвеликих реактивних артилеристів. Він "високо оцінив високу влучність і точність надвеликих реактивних систем залпового вогню і сказав, що він ніби бачив постріли зі снайперської гвинтівки".

Тренування вперше проходили із залученням системи комплексного контролю над ядерною зброєю "Курок ядерної зброї" та із застосуванням протоколів дій за сигналом "Вулканічна тривога", який означає найвищий рівень загрози ядерного удару по КНДР.



До навчань залучався артилерійський підрозділ, озброєний РСЗВ надвеликого калібру 600 мм і застосовувалися боєприпаси, які, за твердженням Пхеньяна, можуть оснащуватися тактичними ядерними боєголовками. Така надвелика ракетна система залпового вогню класифікується США і союзниками як балістична ракета малої дальності, здатна уразити цілі на всій території сусідньої Південної Кореї.

У повідомленні KCNA йдеться, що в ході навчань військові здійснили розгортання на бойовій позиції, наведення і бойові стрільби снарядами з імітованими ядерними боєголовками у бік Японського моря та "точно вразили ціль", розташовану на одному з островів на відстані 352 км.

"Навчання є чітким попереджувальним сигналом для ворогів, оскільки вони проводилися в той час, коли військовий рекет ворогів проти КНДР ведеться із надзвичайно провокаційним і агресивним характером", - пишуть у KCNA.

Після маневрів Кім Чен Ин традиційно наголосив на необхідності посилення ключової ролі ядерних сил у всіх аспектах стратегії стримування та ведення війни, постійного вдосконалення тактики та "наказав взяти результати навчання за орієнтир для посилення стратегічних ядерних сил КНДР".