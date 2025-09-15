Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
Попри активну кремлівську пропаганду та діяльність проросійських сил у Франції, більшість громадян країни вважають Росію загрозою для своєї безпеки. За даними нещодавнього опитування, такої думки дотримуються 75% французів
Про це сказала заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" Алла Лазарєва в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
"Від часу кризи "жовтих жилетів" і до сьогодні російські та проросійські блогери, а також різні структури, які латентно - не так відкрито, як до повномасштабної війни - підтримують Кремль, продовжують діяти у Франції. Їхня позиція не змінилася. Вони просто пристосувалися до нових умов: більше не просувають російські інтереси напряму, як раніше, але продовжують це робити іншими способами", - зазначила Лазарєва.
За словами заступниці головного редактора журналу "Український тиждень", Кремль всіляко намагається розпалювати негативні настрої щодо президента Франції та французької підтримки України. Однак для України є і позитивні новини: нещодавно було оприлюднено результати соціологічного опитування, згідно з яким 75% французів вважають Росію загрозою для своєї безпеки.
"Тобто попри всю цю нав'язливу пропаганду з промосковськими гаслами, мовляв, через підтримку України ситуація у Франції лише погіршується, а сама Україна повинна якнайшвидше капітулювати, три чверті французів усе одно усвідомлюють, що саме Росія становить реальну загрозу. І більшість із них виступає за посилення гарантій безпеки", - додала Лазарєва.
Президент Франції Емманюель Макрон призначив міністра оборони Себастьяна Лекарню премʼєр-міністром після того, як 8 вересня депутати оголосили вотум недовіри уряду Франсуа Байру.
