Португалія відправила в Україну 6 пожежних гелікоптерів Ка-32
У п'ятницю, 6 вересня, з Португалії вирушила остання вантажівка з шістьма пожежними гелікоптерами Ка-32 які країна передала для допомоги Україні
Про це пише SAPO.
Міністерство національної оборони Португалії зазначає, що останнє транспортування продовжилося "після тривалого періоду невизначеності та переговорів".
Своєю чергою видання нагадує, що в жовтні 2022 року тодішня міністерка оборони Хелена Каррейрас заявила, що країна відправить в Україну 6 російських пожежних вертольотів, які не мали ліцензії для роботи в Португалії. До того,ж один із них вийшов з ладу через аварію.
У листопаді 2023 року, більш ніж через рік після оголошення про передачу Україні, гелікоптери все ще перебували в Португалії, а попередній уряд заявив, що чекає "вказівок від українського партнера щодо наступних кроків, які необхідно зробити" у цьому процесі.
"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній уряд через МДН спільно з МВС погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з посольством України в Лісабоні та з Міністерством оборони України", - йдеться в опублікованій заяві від 7 вересня.
Також зазначається, що Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, а значить, без попереднього ремонту. Видання також додало, що гелікоптери були придбані урядом Португалії у 2006 році.
- У цей же день повідомлялося, що Португалія веде активну роботу з лобіювання вступу України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок якнайшвидше розпочав підготовку до цього процесу.
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