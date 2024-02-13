Посилення ЄС і НАТО та саміт з Україною: заява лідерів "Веймарського трикутника"

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі "Веймарського трикутника".

"Напередодні другої річниці російського вторгнення наша зустріч ("Веймарського трикутника", - ред.) відбувається в час, коли міжнародні відносини характеризуються неоднозначністю, непередбачуваністю, невизначеністю і нестабільністю. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. На цьому тлі наша мета – зробити Європейський Союз більш згуртованим, сильним і здатним реагувати на сучасні виклики безпеці, на шляху до союзу безпеки і оборони, що відповідає очікуванням наших громадян. Ми також віддані сильному і об'єднаному НАТО", - зазначено у документі.

У заяві йдеться про те, що наступна зустріч міністрів закордонних справ у цьому форматі відбудеться на початку літа. Крім того, планується розширена зустріч "Веймарського трикутника" та України.

Крім того, в заяві додають, що "Росія націлена на нас гібридними діями, через дезінформацію, кібератаки та політичне втручання, з метою посіяти розкол у наших демократичних суспільствах. Вона залишається найбільш значною і прямою загрозою нашій безпеці, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні".

Також "Веймарський трикутник" висловив "непохитну рішучість" у підтримці України:

"Зіткнувшись з безпрецедентним погіршенням безпекового середовища в Європі через повномасштабну війну Росії проти України, ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності та у відбитті російської агресії. У цій війні на карту поставлені інтереси європейської безпеки. Ми зробимо все можливе, щоб російська незаконна агресія зазнала поразки, і будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

У заяві йдеться, що "Росія не може розраховувати на втому Європи, але повинна очікувати повної відповідальності за всі незаконні дії та злочини, скоєні в Україні. Усі російські винуватці мають бути притягнуті до відповідальності".

У своїй заяві "Веймарський трикутник" закликав ЄС до ухвалення 13-го пакету санкцій проти Росії. А також до просування України до членства в ЄС в НАТО:

"Ми продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні просуватися вперед на шляху до членства в ЄС. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Разом ми продовжуватимемо підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності та додаткових реформ у секторі безпеки. Майбутнє України – в НАТО".