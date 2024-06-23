Посилення співпраці альянсу РФ, Китаю, Ірану та КНДР буде лише поглиблюватися, - дослідник Магалецький

Про це розповів дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор Форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький в етері Еспресо.

"Диктатори мало кого поважають. Вони ненавидять людей. Навіть якщо вони змушені взаємодіяти з іншими вбивцями, то це лише через потреби. Посилення співпраці альянсу РФ, Китаю, Ірану та КНДР буде лише поглиблюватись. Ця вісь буде намагатися все більше тиснути й створювати все більше зон нестабільністю у світі. Власне, це те, що вони роблять останніми десятиліттями. Вони будуть намагатися синхронізувати свої дії. Путін буде використовувати це, щоб відвертати увагу від атак на Україну, війни, вбивств", - зазначив він.

Для Росії Північна Корея є однією з моделей подальшого розвитку, каже Магалецький: "РФ рухається не тільки в сторону КНДР, а й в сторону Ірану. Тобто це максимально тоталітарний режим, але з релігійним фактором, якого немає в КНДР".

Альянс РФ, Китаю, Ірану та КНДР можна зруйнувати лише одним способом. Все залежить від позиції вільного світу, зазначив Магалецький.

"Путін і Кім Чен Ин - люди, які не поважають і не вірять ні в які домовленості, право, міжнародне право, чи навіть домовленості одне з одним. Але їх співпраця загрожує всьому вільному світу, не тільки Україні, навіть Південній Кореї, Тайваню, всім державам НАТО. Все залежить від нас, від позиції вільного світу, від наших проактивних дій. Важлива, наскільки активно ми будемо протидіяти, не просто спостерігати за цими зустрічами й робити аналітику, а на політичному, дипломатичному рівні вживати контрзаходів, щоб кожна з цих сторін, в цьому випадку КНДР - була змушена відмовити чи скасувати свою співпрацю з РФ. Але враховуючи їх шизофренічність, скоріш за все, це можливо лише у випадку перемоги України та загалом вільного світу. Тільки таким чином можна цей альянс зруйнувати", - резюмував він.