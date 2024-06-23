Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Посилення співпраці альянсу РФ, Китаю, Ірану та КНДР буде лише поглиблюватися, - дослідник Магалецький
Ексклюзив

Посилення співпраці альянсу РФ, Китаю, Ірану та КНДР буде лише поглиблюватися, - дослідник Магалецький

23 червня, 2024 неділя
12:20
Світ військова співпраця рф, КНДР та Ірану

Альянс РФ, Китаю, Ірану та КНДР буде намагатися створювати все більше зон нестабільності у світі

Зміст

Про це розповів дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор Форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький в етері Еспресо.

"Диктатори мало кого поважають. Вони ненавидять людей. Навіть якщо вони змушені взаємодіяти з іншими вбивцями, то це лише через потреби. Посилення співпраці альянсу РФ, Китаю, Ірану та КНДР буде лише поглиблюватись. Ця вісь буде намагатися все більше тиснути й створювати все більше зон  нестабільністю у світі. Власне, це те, що вони роблять останніми десятиліттями. Вони будуть намагатися синхронізувати свої дії. Путін буде використовувати це, щоб відвертати увагу від атак на Україну, війни, вбивств", - зазначив він.

Для Росії Північна Корея є однією з моделей подальшого розвитку, каже Магалецький: "РФ рухається не тільки в сторону КНДР, а й в сторону Ірану. Тобто це максимально тоталітарний режим, але з релігійним фактором, якого немає в КНДР".

Альянс РФ, Китаю, Ірану та КНДР можна зруйнувати лише одним способом. Все залежить від позиції вільного світу, зазначив Магалецький.

"Путін і Кім Чен Ин - люди, які не поважають і не вірять ні в які домовленості, право, міжнародне право, чи навіть домовленості одне з одним. Але їх співпраця загрожує всьому вільному світу, не тільки Україні, навіть Південній Кореї, Тайваню, всім державам НАТО. Все залежить від нас, від позиції вільного світу, від наших проактивних дій. Важлива, наскільки активно ми будемо протидіяти, не просто спостерігати за цими зустрічами й робити аналітику, а на політичному, дипломатичному рівні вживати контрзаходів, щоб кожна з цих сторін, в цьому випадку КНДР - була змушена відмовити чи скасувати свою співпрацю з РФ. Але враховуючи їх шизофренічність, скоріш за все, це можливо лише у випадку перемоги України та загалом вільного світу. Тільки таким чином можна цей альянс зруйнувати", - резюмував він.

  • 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
  • Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
  • 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
  • Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
Теги:
Україна
Китай
КНДР
Володимир Путін
Південна Корея
Іран
Кім Чен Ин
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
День Святої Трійці
22 червня, 2024 субота
День Святої Трійці: традиції, заборони та духовне значення
21 червня, 2024 п'ятниця
Не слід виключати того, що КНДР може відправити на фронт в Україні експедиційний корпус, - Defense Express
Польсько-білоруський кордон
21 червня, 2024 п'ятниця
Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
23 червня
13:03
Оновлено
Севастополь
У Севастополі було чутно звуки вибухів: окупанти кажуть, що ППО збила 5 цілей
12:42
Південна Корея
Південна Корея скасує будь-які обмеження на допомогу Україні, якщо РФ надасть КНДР високоточну зброю
12:16
посівна, трактор
Окупанти скинули з дрона вибухівку й поранили тракториста під час роботи в полі на Херсонщині
12:00
OPINION
Віктор Таран
Переговори про членство в ЄС: вибір з двох зол
11:58
На фото українські біженці
Працювати або повернутися на батьківщину: німецька опозиція вимагає депортувати безробітних українських біженців
11:54
Дональд Трамп
Трамп заявив, що визначився з кандидатом у віцепрезиденти
11:39
Росіяни намагаються забарикадувати і звузити Керченську протоку: у ВМСУ пояснили причину
11:37
окупанти
Активізація атак росіян на Донеччині може вказувати на початок їхнього літнього наступу, - ISW
11:22
укриття
У Києві в укритті енергопідприємства виявили тіло працівника
11:08
електроенергія
Внаслідок негоди в Україні знеструмлені понад 500 населених пунктів
10:56
Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
10:43
пожежа, Греція
У Греції виникла лісова пожежа через феєрверк, запущений з яхти: поліція затримала 13 людей
10:26
Підозрюваний у побитті ветерана у Києві 21 червня
Побиття ветерана у Києві: 17-річному нападнику повідомили про підозру у хуліганстві
10:11
польща кордон
Напруга через мігрантів: у Польщі не виключають повного закриття кордону з Білоруссю
10:09
Оновлено
світло
Відключення світла 23 червня почнуться на 8 годин раніше, ніж попереджали
10:05
OPINION
Володимир Гевко
Кпинити зараз з Байдена чи Шольца через їхню обережність – смішно
09:50
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Чому ворог використовує Азовське море для пусків "Калібрів": пояснює речник УДА "Південь" Братчук
09:33
хусити
Єменські хусити заявили, що атакували чотири судна в порту ізраїльського міста Хайфа
09:17
безпілотник, дрон
У РФ поскаржилися на нічну атаку БПЛА: нібито збили понад 30 дронів
09:00
Анонс
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 23 червня
08:57
енергетики
У Запорізькій області помер енергетик, поранений під час ракетного удару росіян по енергооб’єкту 22 червня
08:48
Оновлено
РФ чотири рази вдарила КАБами по Харкову 22 червня: "прилетіло" у житловий будинок та на підприємство, є загиблі
08:45
ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ
08:35
Андрющенко запропонував дві гіпотези, навіщо росіяни завели до порту Маріуполя третій танкер
08:28
Російські полонені в Україні
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
08:16
Наслідки атаки на Київщину 23 червня
Росіяни зранку атакували ракетами Київщину: є поранені та руйнування
08:00
Кріштіану Роналду, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 22 червня
08:00
OPINION
Ростислав Павленко
Дали вудку, а не рибу
07:51
Шахед
Військові підтвердили знищення складу "шахедів" та інфраструктури росіян на Кубані 21 червня
07:44
крилата ракта "Калібр"
Українська ППО за ніч збила два з трьох російських "калібрів"
07:21
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує у Чорному на Азовському морях 10 кораблів, 4 з них - ракетоносії
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових
00:14
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:11
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 2-го туру
2024, субота
22 червня
23:55
Ромелу Лукаку, збірна Бельгії, збірна Румунії
Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024
23:04
Еставао
"Челсі" купив у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
22:29
Сумщина
На Сумщині депутата підозрюють в умисному вбивстві лісника
21:53
Євгенія Казбекова, скелелазіння
Україна завоювала історичну ліцензію на Олімпійські ігри
21:37
Ексклюзив
путін
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
21:36
Ексклюзив
путін
Путін хоче спровокувати війну на корейському півострові, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV