Посли ЄС планують виключити зі списку санкцій матір Пригожина і російського експілота F1 Мазепіна, - ЗМІ

Про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти 2 300 осіб і організацій. Кожні шість місяців дія цього чорного списку має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів ЄС. Наразі термін дії санкцій спливає 15 вересня.

Як і під час попередніх обговорень, Угорщина цього разу вимагає виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій.

Як пише видання, деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

Дипломати ЄС повідомили, що досягнули компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено лише двох осіб.

Так, було запропоновано виключити Мазепіна і Пригожину, оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи слабкими.

Нікіта Мазепін, колишній пілот "Формули-1" і син російського олігарха Дмитра Мазепіна, на початку цього року виграв справу в загальному суді ЄС щодо зняття санкцій проти нього. Проте він залишився у списку, оскільки ЄС стверджує, що судове рішення стосується лише попереднього періоду санкцій і що з того часу Брюссель оновив списки за новими критеріями.

Пригожина, мати покійного лідера найманців ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, торік виграла суд, але також досі залишається під санкціями.

Повідомляється, що наступне поновлення антиросійських санкцій заплановано на березень 2025 року.