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Посли ЄС планують виключити зі списку санкцій матір Пригожина і російського експілота F1 Мазепіна, - ЗМІ

Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
11:52
Світ Нікіта Мазепін

Посли Євросоюзу цього тижня мають намір виключити із санкційного списку російського колишнього гонщика Нікіту Мазепіна та матір ексватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина Віолетту

Зміст

Про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти 2 300 осіб і організацій. Кожні шість місяців дія цього чорного списку має продовжуватися за одностайною згодою 27 країн-членів ЄС. Наразі термін дії санкцій спливає 15 вересня.

Як і під час попередніх обговорень, Угорщина цього разу вимагає виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій.

Як пише видання, деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

Дипломати ЄС повідомили, що досягнули компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено лише двох осіб.

Так, було запропоновано виключити Мазепіна і Пригожину, оскільки юридична служба ЄС вважає їхні справи слабкими. 

Нікіта Мазепін, колишній пілот "Формули-1" і син російського олігарха Дмитра Мазепіна, на початку цього року виграв справу в загальному суді ЄС щодо зняття санкцій проти нього. Проте він залишився у списку, оскільки ЄС стверджує, що судове рішення стосується лише попереднього періоду санкцій і що з того часу Брюссель оновив списки за новими критеріями.

Пригожина, мати покійного лідера найманців ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, торік виграла суд, але також досі залишається під санкціями. 

Повідомляється, що наступне поновлення антиросійських санкцій заплановано на березень 2025 року.

  • Наприкінці липня Європейський Союз продовжив обмежувальні заходи проти Росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року, у відповідь на російську збройну агресію.
Теги:
Росія
ЄС
Формула-1
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Євген Пригожин
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