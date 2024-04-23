Посол Маркарова: перший пакет зброї від США Україна може отримати вже у квітні

Про це Маркарова розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

Посолка вказала, що сподівається, що процедуру хвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать якомога швидше, а президент США Джо Байден відразу його підпише. Відтоді закон одразу набере чинності і так само відразу настане повноваження виділяти Україні зброю.

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"Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко", - сказала Маркарова, додавши, що не виключається, що це може трапитися вже у квітні.