"Постачання США F-16 розвіяли надії на мир та підвищили ризик подальшої ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 8 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 8 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 8 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.
Маніпуляція: Посилаючись на китайських військових експертів, китайське видання Global Times написало: "На тлі позитивних сигналів миру, включаючи візит до Китаю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та мирні місії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви, Пекіна і Вашингтона, нові поставки США винищувачів F-16 розвіяли надії на мир та підвищили ризик подальшої ескалації конфлікту".
Спростування: Така заява спрямована на дискредитацію західної військової допомоги, зображуючи її як причину ескалації війни, – типовий кремлівський маніпулятивний прийом. Насправді поставка винищувачів F-16 в Україну зміцнює її обороноздатність проти кривавої російської агресії.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці у X написав: "США розпалили вогонь, який вилився у громадянську війну в Україні, і ця громадянська війна стала найбільшою війною на європейському континенті з часів Другої світової війни. Не було б втручання США в Україну - не було б війни в Україні. Все дуже просто".
Спростування: Чей Боуз вводить читачів в оману, називаючи війну в Україні "громадянською" і звинувачуючи США у розв'язанні конфлікту. По-перше, саме Росія розпочала збройну агресію проти України, окупувала частину української території і продовжує вести війну проти суверенної держави. А по-друге, допомога США – це підтримка України в її боротьбі за незалежність і волю власного народу.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що прибуття F-16 в Україну - це марний символічний жест, їх швидко знищать.
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