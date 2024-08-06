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Головна Світ "Прибуття F-16 в Україну - це марний символічний жест, їх швидко знищать": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 6 серпня

"Прибуття F-16 в Україну - це марний символічний жест, їх швидко знищать": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 6 серпня

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
12:23
Світ F-16

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 6 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 6 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція. 

Дезінформація: Американський підприємець Девід Сакс на своїй сторінці в X написав: "Якщо США вступлять у війну з Іраном, Росія (і, можливо, Китай) використає Іран як маріонетку для ослаблення Америки, так само як Америка намагалася використати Україну як маріонетку для ослаблення Росії". 

Спростування: Девід Сакс намагається дискредитувати допомогу США Україні, використовуючи кремлівський наратив про Україну як "маріонетку Заходу". Насправді допомога США дозволяє Україні протистояти російській агресії та захищати своїх громадян від російських терористичних атак.

Маніпуляція: Обговорюючи прибуття перших F-16 в Україну, ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон заявив: "Це більше символічний жест, але це буде марний символічний жест, адже я думаю, що вони будуть знищені досить швидко". 

Спростування: Це частина російської інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію постачання F-16 в Україну. Насправді F-16 значно посилюють обороноздатність України та підвищують її шанси на успішний захист своєї території. 

  • Раніше з'явився фейк щодо того, що Україна та Ізраїль, озброєні США, ось-ось розпочнуть третю світову війну. 

Теги:
Україна
Росія
Китай
Іран
Війна з Росією
фейк
США
F-16
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Авіація
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