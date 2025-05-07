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"Поставлено крапку": польський політик Чех висловився щодо того, чи будуть представники США присутні на параді у Москві 9 травня

Марина Клюєва
7 травня, 2025 середа
21:14
Світ Мирослав Чех

Журналіст, депутат Сейму Республіки Польща 2 і 3 каденції Мирослав Чех припустив, що після заяви Трампа про те, що він не поїде на парад у Москві 9 травня, у США взагалі не обговорювалось питання делегації

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін запросив Дональда Трампа на 9 травня. Це було під час їхньої першої розмови телефонної, якщо пам'ять не зраджує, 12 лютого поточного року. Він запросив Трампа, Трамп після двох тижнів сказав, що він не поїде, бо його тут же запитали журналісти, чи він збирається їхати на 9 травня до Москви. Він відповів, що не поїде. Росіяни тиждень тому почали розкручувати тезу, що Марко Рубіо поїде до Москви на так званий парад перемоги. Я дуже скептично до цього ставлюся, що взагалі після заяви Трампа обговорювалася якась делегація. Ну міг там Віткофф щось говорити: “Було би добре, ми тут будемо дружньо зближатися” і так далі. Але після того, як українські дрони літають у великій кількості над Росією напередодні цього параду, то навряд чи американці на таке погодилися б, чи не сказали свого “фе”, враховуючи свою присутність на 9 травня", - сказав він.

Мирослав Чех вважає, що головним героєм серед міжнародних представників буде очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

"Якщо хтось з'явиться, може, там з'явиться, не знаю, Віткофф сентиментально, враховуючи, що, може, якісь його предки, чи родичі були серед тих, хто воював у червоній армії під час Другої світової війни, але не більше. Тобто парад і зокрема і після того, коли Трамп оголосив свій декрет і сказав, що “Ми святкуємо перемогу Сполучених Штатів під час Першої світової війни 11 листопада 18-го року, 8 травня 45-го року перемогу під час Другої світової війни”. І на тому, я думаю, що поставлено крапку над питанням участі, чи не участі американців під час подій, які будуть відбуватися в Москві. Головним героєм подій у Москві міжнародним і зовнішнім, іноземним буде, звичайно, президент Китайської Народної Республіки Си Цзіньпін", - вважає польський політик.

  • 6 травня радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що на урочистостях з нагоди Дня Перемоги в Москві нібито будуть присутні 29 світових лідерів.
Теги:
Новини
Росія
Китай
Друга світова війна
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
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