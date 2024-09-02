Потрапили під "ідеологічну перевірку": тенісистам з КНДР загрожує покарання за селфі з олімпійцями з Південної Кореї
Під час Олімпіади в Парижі настільні тенісисти з КНДР зробили селфі разом з південнокорейськими спортсменами на п'єдесталі пошани, за що потрапили під "ідеологічну перевірку" з боку Пхеньяну
Про це повідомляє The Guardian.
Північнокорейські спортсмени Кім Кум Йонг і Рі Чон Сік, які виграли срібну медаль, були піддані "ідеологічній перевірці" після повернення додому через селфі зі спортсменами з Південної Кореї, яку режим вважає "ворогом номер один".
У виданні зазначили, що одне з цих фото було розміщене на офіційному сайті Ігор в Instagram, де зібрало сотні тисяч лайків, а журнал People назвав його одним із 12 найкращих моментів спортивної майстерності на Олімпіаді в Парижі.
За даними Daily NK, сеульського сайту, присвяченого Північній Кореї, спортсмени та члени Північнокорейського олімпійського комітету пройшли місячну "ідеологічну перевірку" після повернення додому в середині серпня.
Наразі незрозуміло, з якими обмеженнями можуть зіткнутися північнокорейські спортсмени, але, за даними Korea Times, їхнє покарання може залежати від того, наскільки щиро вони розкаються в тому, що на мить послабили свою пильність у Парижі.
Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що ці повідомлення "демонструють зусилля північнокорейського уряду контролювати поведінку за межами своїх кордонів".
Організація закликала Міжнародний олімпійський комітет захистити спортсменів від переслідувань та зловживань.
- У четвер, 29 серпня, у Парижі стартували XVII літні Паралімпійські ігри.
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