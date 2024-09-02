Потрапили під "ідеологічну перевірку": тенісистам з КНДР загрожує покарання за селфі з олімпійцями з Південної Кореї

Про це повідомляє The Guardian.

Північнокорейські спортсмени Кім Кум Йонг і Рі Чон Сік, які виграли срібну медаль, були піддані "ідеологічній перевірці" після повернення додому через селфі зі спортсменами з Південної Кореї, яку режим вважає "ворогом номер один".

У виданні зазначили, що одне з цих фото було розміщене на офіційному сайті Ігор в Instagram, де зібрало сотні тисяч лайків, а журнал People назвав його одним із 12 найкращих моментів спортивної майстерності на Олімпіаді в Парижі.

За даними Daily NK, сеульського сайту, присвяченого Північній Кореї, спортсмени та члени Північнокорейського олімпійського комітету пройшли місячну "ідеологічну перевірку" після повернення додому в середині серпня.

Наразі незрозуміло, з якими обмеженнями можуть зіткнутися північнокорейські спортсмени, але, за даними Korea Times, їхнє покарання може залежати від того, наскільки щиро вони розкаються в тому, що на мить послабили свою пильність у Парижі.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що ці повідомлення "демонструють зусилля північнокорейського уряду контролювати поведінку за межами своїх кордонів".

Організація закликала Міжнародний олімпійський комітет захистити спортсменів від переслідувань та зловживань.