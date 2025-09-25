Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
У місті Свіндон, що у Великій Британії, стався потужний вибух на складі у промисловій зоні. Поліція працює над евакуацією людей, які перебувають у безпосередній близькості до інциденту
Про це повідомляє Sky News.
До місця вибуху прибули поліцейські та бригади швидкої допомоги.
Правоохоронці закликали людей, які живуть поруч, залишатися у приміщенні, зачинити всі вікна та уникати території промислової зони. Також поліцейські евакуюють тих, хто знаходиться безпосередньо на території промзони.
Повідомляється, що на місці події працюють щонайменше 10 пожежних автомобілів та спеціалізованих машин, зокрема платформа з підйомником та автоцистерни. Вогнеборці намагаються взяти під контроль пожежу на складі.
У соцмережах публікують відео, на яких видно полум’я та великий стовп диму.
Клої Хакетт написала у соцмережах, що стався "потужний вибух" і її будинок "буквально здригнувся".
"Величезний вогняний стовп. Дуже сподіваюся, що ніхто не постраждав і що служби екстреної допомоги в безпеці", - додала вона.
Анжела Вілліс написала: "Я здивувалася, що це за гучний звук. Здригнулися мої двері. Я подумала, що хтось намагається вломитися. Сподіваюся, що з усіма все гаразд і ніхто не постраждав".
Ще один користувач зазначив, що "буквально відчув, як здригнувся весь будинок", додавши, що "Свіндон буквально горить".
- Наприкінці березня лондонський аеропорт "Хітроу" закривали через масштабну пожежу на розташованій поблизу електропідстанції, яка забезпечує його енергопостачання.
- Біла Церква
