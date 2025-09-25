Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей

Про це повідомляє Sky News.

До місця вибуху прибули поліцейські та бригади швидкої допомоги.

Правоохоронці закликали людей, які живуть поруч, залишатися у приміщенні, зачинити всі вікна та уникати території промислової зони. Також поліцейські евакуюють тих, хто знаходиться безпосередньо на території промзони.

Повідомляється, що на місці події працюють щонайменше 10 пожежних автомобілів та спеціалізованих машин, зокрема платформа з підйомником та автоцистерни. Вогнеборці намагаються взяти під контроль пожежу на складі.

У соцмережах публікують відео, на яких видно полум’я та великий стовп диму.

Explosion sparks massive blaze at Swindon industrial estate with smoke seen for miles pic.twitter.com/u6u7geKoIn — The Sun (@TheSun) September 24, 2025

#BREAKING – U.K.???????? A powerful explosion shook city of #Swindon.



???? Warehouses exploded there, which, judging by the sounds, are detonating.



???????? In the explosion footage (2nd video), a fireball and a mushroom cloud can be seen. pic.twitter.com/CgCoeXSVaN — OSINT Military Tracker (@OSINTMilTracker) September 25, 2025

Клої Хакетт написала у соцмережах, що стався "потужний вибух" і її будинок "буквально здригнувся".

"Величезний вогняний стовп. Дуже сподіваюся, що ніхто не постраждав і що служби екстреної допомоги в безпеці", - додала вона.

Анжела Вілліс написала: "Я здивувалася, що це за гучний звук. Здригнулися мої двері. Я подумала, що хтось намагається вломитися. Сподіваюся, що з усіма все гаразд і ніхто не постраждав".

Ще один користувач зазначив, що "буквально відчув, як здригнувся весь будинок", додавши, що "Свіндон буквально горить".