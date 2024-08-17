"Повернулося бумерангом": Трамп зіткнувся з жартами про свій вік

Про це пише Politico.

Демократична партія США намагається вплинути на американське суспільство й переконати, що 78-річний Дональд Трамп "є пережитком минулого, до якого країна не може дозволити собі повернутися".

"Частина кампанії Трампа, безумовно, полягає в тому, щоб повернути країну назад, а не рухати її вперед - повернути її в той час, до якого люди не хочуть повертатися. Вік є частиною цього", - заявила давня радниця Джо Байдена Аніта Данн.

Національне опитування Marquette Law School Poll, опубліковане минулого тижня, показало, що 57% людей вважають, що Трамп занадто старий, у порівнянні з 79%, які турбуються про вік Байдена. Лише 13% думають так про 59-річну Гарріс.

Згідно з повідомленнями, кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волц цього тижня відкрито критикував вік Трампа під час збору коштів у Ньюпорт-Біч. Він назвав його "з низьким рівнем енергії", "втомленим" і "хлопцем, якому потрібно трохи відпочити на вихідних".

"Але звернення до віку Трампа може відштовхнути старших виборців і виглядати лицемірством після того, як Гарріс та інші демократи захищали вік Байдена", - вважають у виданні.