"Повернулося бумерангом": Трамп зіткнувся з жартами про свій вік
Кандидат у президенти США Дональд Трамп витратив місяці своєї передвиборчої кампанії, щоб виставити Джо Байдена "старим". Тепер він зіткнувся зі схожими жартами від віцепрезидентки Камали Гарріс
Про це пише Politico.
Демократична партія США намагається вплинути на американське суспільство й переконати, що 78-річний Дональд Трамп "є пережитком минулого, до якого країна не може дозволити собі повернутися".
"Частина кампанії Трампа, безумовно, полягає в тому, щоб повернути країну назад, а не рухати її вперед - повернути її в той час, до якого люди не хочуть повертатися. Вік є частиною цього", - заявила давня радниця Джо Байдена Аніта Данн.
Національне опитування Marquette Law School Poll, опубліковане минулого тижня, показало, що 57% людей вважають, що Трамп занадто старий, у порівнянні з 79%, які турбуються про вік Байдена. Лише 13% думають так про 59-річну Гарріс.
Згідно з повідомленнями, кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волц цього тижня відкрито критикував вік Трампа під час збору коштів у Ньюпорт-Біч. Він назвав його "з низьким рівнем енергії", "втомленим" і "хлопцем, якому потрібно трохи відпочити на вихідних".
"Але звернення до віку Трампа може відштовхнути старших виборців і виглядати лицемірством після того, як Гарріс та інші демократи захищали вік Байдена", - вважають у виданні.
- Нещодавно Трамп звинуватив Гарріс у нібито введення виборців в оману щодо своєї расової приналежності, щоб їм сподобатися.
- Пізніше Трамп заявив, що він "має право" нападати на Камалу Гарріс, оскільки не поважає її.
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