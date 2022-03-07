"Світ повинен допомогти не просто Україні, а собі": Зеленський вимагає від партнерів закрити небо або надати бойові літаки і засоби ППО

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.







"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести - людяність переможе якнайшвидше", - заявив Зеленський.



Він також зазначив, що український уряд уже працює над тим, як відновити країну після перемоги.

Нагадаємо, Петро Порошенко в інтерв´ю американському телеканалу Fox News вкотре закликав союзників закрити небо над Україною. П’ятий Президент наголосив: повітряні атаки російських окупантів на атомні електростанції несуть загрозу всьому світу. Порошенко також закликав надати Україні більше літаків, ударних безпілотників та протитанкових засобів.

Водночас Генерал Микола Маломуж переконаний, що Україна може негайно застосувати модель закриття неба, зокрема через отримання літаків з-за кордону, купівлю новітніх систем захисту ППО та закриття неба через електронні пристрої.

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