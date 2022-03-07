Ракетним залпом з узбережжя під Одесою українці пошкодили патрульний корабель окупантів
"Світ повинен допомогти не просто Україні, а собі": Зеленський вимагає від партнерів закрити небо або надати бойові літаки і засоби ППО
Президент Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів із проханням закрити небо над Україною, або терміново надати бойові літаки та системи ППО, щоби захистити країну від російських ракет.
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
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