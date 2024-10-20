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"Повинні будуть заплатити дорогу ціну": Пхеньян пригрозив наслідками країнам, причетним до введення санкцій проти КНДР

Марія Науменко
20 жовтня, 2024 неділя
14:44
Світ КНДР, Північна Корея

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей заявив, що "країнам, причетним до запровадження незаконних і обурливих санкцій проти КНДР, доведеться заплатити дорогу ціну"

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Про це повідомляє північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

У своїй заяві дипломат назвав санкції незаконними та обурливими, підкресливши, що вони завдають шкоди економіці КНДР. 

"Я висловлюю серйозне занепокоєння і жаль з приводу звичної неправомірної поведінки США, які свавільно нехтують міжнародним порядком заради своїх гегемоністських інтересів, і рішуче засуджую та відкидаю її як виклик міжнародному правосуддю і найбільш неприховане порушення суверенітету КНДР", - зазначив він.

Чхве Сон Хуей підкреслив, що спроби тиску на КНДР зазнають невдачі та лише підсилить рішучість Пхеньяна захищати свої інтереси. 

"Якщо США розраховували, що зможуть заскочити КНДР зненацька і зупинити її просування такими заїждженими засобами як санкції і тиск, то це просто фатальна помилка", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що КНДР залишатиметься "непохитною в своєму прагненні захистити свої суверенні права, розвиток та інтереси, регіональний і глобальний мир і безпеку, щоб впоратися з дедалі більш неприхованими зловісними і ворожими планами США та їхніх країн-сателітів".

  • Сполучені Штати Америки, Південна Корея і Японія 16 жовтня повідомили про Створення нової групи для моніторингу виконання санкцій проти Північної Кореї.
Теги:
політика
КНДР
США
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