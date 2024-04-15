Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського про загрозу Ірану й Росії для світу

Про це постійний представник Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки.

Говорячи про атаку Ірану на Ізраїль, Гілад Ердан порівняв дії Тегерана з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятолу Хаменеї – з Гітлером. І зазначив, що "все, до чого торкається нинішня влада Ірану, несе загрозу".

Представник Ізраїлю в ООН зауважив, що Іран активно продовжує розробляти ядерну зброю та працює над інтерконтинентальними балістичними ракетами, тож є потенційна загроза від застосування такого озброєння для усього світу.

Ердан також нагадав, що значна кількість українських мирних громадян загинула внаслідок регулярних повітряних атак з боку Росії, зокрема й через ударні дрони "шахеди", які Тегеран передав Москві.

"Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук іранських безпілотників "шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся!" – додав ізраїльський дипломат.