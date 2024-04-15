Представник Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до слів Зеленського про загрозу Ірану й Росії для світу
Ізраїльський дипломат нагадав, що через "шахеди", які Іран передав Москві, загинуло багато мирних українців
Про це постійний представник Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан заявив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки.
Говорячи про атаку Ірану на Ізраїль, Гілад Ердан порівняв дії Тегерана з Третім рейхом, а верховного лідера Ірану аятолу Хаменеї – з Гітлером. І зазначив, що "все, до чого торкається нинішня влада Ірану, несе загрозу".
Представник Ізраїлю в ООН зауважив, що Іран активно продовжує розробляти ядерну зброю та працює над інтерконтинентальними балістичними ракетами, тож є потенційна загроза від застосування такого озброєння для усього світу.
Ердан також нагадав, що значна кількість українських мирних громадян загинула внаслідок регулярних повітряних атак з боку Росії, зокрема й через ударні дрони "шахеди", які Тегеран передав Москві.
"Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: "Звук іранських безпілотників "шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтеся!" – додав ізраїльський дипломат.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут
- Президент Володимир Зеленський у неділю, 14 квітня, звернувся до західних країн із закликом "не заплющувати очі" на російські терористичні атаки по території України. Він засудив атаку Ірану на Ізраїль і додав, що в Україні добре знають "весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті самі дрони "шахед" і російські ракети.
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