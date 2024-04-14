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"Ізраїль був не наодинці": Зеленський закликав союзників "не заплющувати очі" на російські атаки по Україні

14 квітня, 2024 неділя
22:05
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у неділю, 14 квітня, звернувся до західних країн із закликом "не заплющувати очі" на російські терористичні атаки по території України

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

Сучасна авіація доводить свою ефективність, сучасні системи ППО здатні давати захист життю - зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист", - заявив Зеленський.

Читайте також: Чому Захід збиває ракети з Ірану і не чіпає ракети з Росії: відповідь дипломата Володимира Огризка.

За його словами, увесь світ бачить, що захиститися від ракет та безпілотників можливо. 

"І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно", - наголосив президент.

Зеленський також нагадав, що Україна досі чекає на ухвалення Палатою представників США законопроєкту про додаткову військову допомогу Києву.

  • Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут!

Теги:
Світ
Україна
Ізраїль
Володимир Зеленський
Іран
Військові новини
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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