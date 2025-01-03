Премʼєр Гренландії висловив бажання здобути незалежність від Данії

Про це пише Reuters.

"Настав час нам самим зробити крок і сформувати наше майбутнє також щодо того, з ким ми будемо тісно співпрацювати та ким будуть наші торгові партнери", - заявив премʼєр Гренландії.

Така промова відбулася після заяв майбутнього президента США Дональда Трампа, який висловлював бажання "володіти" Гренландією та посилити з нею співпрацю.

Егеде підкреслив, що наразі для країни "настав час зробити наступний крок".

"Історія та сучасні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не досягла успіху в досягненні повної рівності. Настав час для нашої країни зробити наступний крок. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над тим, щоб усунути перешкоди на шляху до співпраці, які ми можемо охарактеризувати як кайдани колоніалізму, і рухатися вперед", - підкреслив він.

Гренландський премʼєр додав, що народ сам приймає рішення про незалежність, однак не сказав, коли може бути проведене голосування.

Що відомо про незалежність Гренландії

Reuters нагадує, що Гренландія була колонією Данії до 1953 року, проте зараз є її самоврядною територією, а у 2009 році отримала право здобути незалежність шляхом голосування. Так, у 2023 році, уряд Гренландії оприлюднив перший проєкт конституції.

Водночас гренландський уряд двічі відхиляв пропозиції Трампа придбати острів.

Зазначено, що більшість з 57 тис. жителів Гренландії підтримують свою незалежність, проте існують розбіжності стосовно термінів та потенційного впливу на життя.