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Премʼєр-міністр Індії Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters

Катерина Ганжа
6 серпня, 2025 середа
18:51
Світ Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами Америки

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. 

Зазначається, що Моді поїде до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня.

Його поїздка відбудеться в той час, коли відносини між Індією та США переживають найсерйознішу кризу за останні роки. Це сталося після того, як американський лідер Дональд Трамп запровадив найвищі серед азійських країн мита на імпорт товарів з Індії та пригрозив подальшими санкціями за закупівлю російської нафти.

Як відмітили у Reuters, візит Моді до китайського міста Тяньцзінь на саміт ШОС, до якого також входить Росія, стане першим із червня 2018 року. Автори нагадали, що у 2020 році відносини між Китаєм та Індією різко погіршилися після збройного зіткнення на спірній ділянці гімалайського кордону.

Зазначається, що Моді та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Зараз азійські країни-сусіди поступово знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.

  • У середу, 6 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти. 
Теги:
Новини
Китай
політика
Індія
Дональд Трамп
США
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