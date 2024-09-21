Прем’єр-міністр Японії Кішіда зустрінеться із Зеленським у США

Про це пише NHK.

Повідомляється, що у суботу прем’єр-міністр Японії вирушить до Сполучених Штатів. Під час чотириденного туру він візьме участь у низці переговорів, спрямованих на зміцнення зв’язків із Вашингтоном та іншими стратегічними партнерами країни.

"Кішіда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, який у цей день також перебуватиме у Сполучених Штатах. Очікується, що він підтвердить незмінність позиції Японії зберігати підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії", - зазначають у виданні.

Під час візиту Кішіди до США також заплановані його переговори сам на сам із президентом Джо Байденом та участь у саміті лідерів країн QUAD – чотиристороннього діалогу з питань безпеки, в якому беруть участь Японія, Сполучені Штати, Австралія та Індія. Очікується, що глави чотирьох держав домовляться про посилення співпраці у питаннях морської безпеки на тлі зростаючої наполегливості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також прем’єр-міністр Японії візьме участь у Саміті майбутнього, що триває на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Там він планує закликати до реформування ООН. Окрім цього, Кішіда має намір наголосити на важливості заснованого на правилах міжнародного порядку і сприятиме зусиллям щодо ліквідації ядерної зброї, додають у виданні.