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Прем’єр-міністр Японії Кішіда зустрінеться із Зеленським у США

Катерина Ганжа
21 вересня, 2024 субота
09:58
Світ прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час своєї останньої закордонної поїздки як глави японського уряду до США проведе окрему зустріч із президентом України Володимиром Зеленським

Зміст

Про це пише NHK.

Повідомляється, що у суботу прем’єр-міністр Японії вирушить до Сполучених Штатів. Під час чотириденного туру він візьме участь у низці переговорів, спрямованих на зміцнення зв’язків із Вашингтоном та іншими стратегічними партнерами країни.

"Кішіда зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, який у цей день також перебуватиме у Сполучених Штатах. Очікується, що він підтвердить незмінність позиції Японії зберігати підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії", - зазначають у виданні.

Під час візиту Кішіди до США також заплановані його переговори сам на сам із президентом Джо Байденом та участь у саміті лідерів країн QUAD – чотиристороннього діалогу з питань безпеки, в якому беруть участь Японія, Сполучені Штати, Австралія та Індія. Очікується, що глави чотирьох держав домовляться про посилення співпраці у питаннях морської безпеки на тлі зростаючої наполегливості Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також прем’єр-міністр Японії візьме участь у Саміті майбутнього, що триває на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Там він планує закликати до реформування ООН. Окрім цього, Кішіда має намір наголосити на важливості заснованого на правилах міжнародного порядку і сприятиме зусиллям щодо ліквідації ядерної зброї, додають у виданні.

  • У середу, 14 серпня, японські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда вирішив не балотуватися на другий термін на посаді лідера правлячої Ліберально-демократичної партії.
Теги:
політика
Японія
США
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