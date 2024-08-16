Прем’єр Польщі Туск заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах

Про це пише РАР.

"Я не збираюся висувати свою кандидатуру. Найближчі роки - це дійсно дуже серйозне випробування. Я відчуваю себе компетентним і комфортним там, де я перебуваю", - сказав Туск.

За словами Туска, спільна кандидатура від "Громадянської коаліції" має бути оголошена до Різдва. На думку прем'єр-міністра, "немає сенсу починати кампанію занадто рано".

Туск підкреслив, що "Громадянська платформа" має "сильних кандидатів". Зокрема він вважає мера Варшави Рафала Тшасковського "найбільш вірогідним" кандидатом.

"Не випадково, що Рафал Тшасковський у всіх опитуваннях виглядає найбільш прийнятною кандидатурою. І це найбільш вірогідний сценарій", - підкреслив Туск.

Довідка. "Громадянська платформа" - ліберально-консервативна опозиційна партія, яку у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажинський.