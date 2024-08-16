Прем’єр Польщі Туск заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю, 16 серпня, заявив, що не має наміру висувати свою кандидатуру на президентських виборах
Про це пише РАР.
"Я не збираюся висувати свою кандидатуру. Найближчі роки - це дійсно дуже серйозне випробування. Я відчуваю себе компетентним і комфортним там, де я перебуваю", - сказав Туск.
За словами Туска, спільна кандидатура від "Громадянської коаліції" має бути оголошена до Різдва. На думку прем'єр-міністра, "немає сенсу починати кампанію занадто рано".
Туск підкреслив, що "Громадянська платформа" має "сильних кандидатів". Зокрема він вважає мера Варшави Рафала Тшасковського "найбільш вірогідним" кандидатом.
"Не випадково, що Рафал Тшасковський у всіх опитуваннях виглядає найбільш прийнятною кандидатурою. І це найбільш вірогідний сценарій", - підкреслив Туск.
Довідка. "Громадянська платформа" - ліберально-консервативна опозиційна партія, яку у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажинський.
- У Варшаві 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
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