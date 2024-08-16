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Головна Світ Прем’єр Польщі Туск заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах

Прем’єр Польщі Туск заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах

Юлія Лаврук
16 серпня, 2024 п'ятниця
15:25
Світ Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю, 16 серпня, заявив, що не має наміру висувати свою кандидатуру на президентських виборах

Зміст

Про це пише РАР.

"Я не збираюся висувати свою кандидатуру. Найближчі роки - це дійсно дуже серйозне випробування. Я відчуваю себе компетентним і комфортним там, де я перебуваю", - сказав Туск.

За словами Туска, спільна кандидатура від "Громадянської коаліції" має бути оголошена до Різдва. На думку прем'єр-міністра, "немає сенсу починати кампанію занадто рано".

Туск підкреслив, що "Громадянська платформа" має "сильних кандидатів". Зокрема він вважає мера Варшави Рафала Тшасковського "найбільш вірогідним" кандидатом. 

"Не випадково, що Рафал Тшасковський у всіх опитуваннях виглядає найбільш прийнятною кандидатурою. І це найбільш вірогідний сценарій", - підкреслив Туск.

Довідка. "Громадянська платформа" - ліберально-консервативна опозиційна партія, яку у 2001 році заснували Дональд Туск, Анджей Олеховський і Мацей Плажинський. 

  • У Варшаві 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Теги:
Польща
вибори
вибори президента
Дональд Туск
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