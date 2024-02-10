Прем'єр Словаччини Фіцо виступив за повернення росіян на Олімпіаду

Про це пише Pravda.

"Перш за все, давайте зауважимо, наскільки ми всі лицемірні. Чому російських гравців з НХЛ не банять у США та Канаді? А щодо Олімпіади. Уявіть, що у вас є спортивна дисципліна, в якій у перших рядках стоїть абсолютний світовий лідер з Росії або Білорусі", - сказав Фіцо.

За його словами, світ забороняє спортсменам брати участь у змаганнях, тим часом нібито перемагає хтось, хто виграв би з мінімальною ймовірністю.

"Тоді яка цінність цієї золотої медалі? Я не заважав би спортсменам змагатися, нехай вони покажуть, що можуть перемогти", - додав прем'єр.