Прем'єр Словаччини Фіцо виступив за повернення росіян на Олімпіаду
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримує повернення громадян Росії та Білорусі до Олімпіади
Про це пише Pravda.
"Перш за все, давайте зауважимо, наскільки ми всі лицемірні. Чому російських гравців з НХЛ не банять у США та Канаді? А щодо Олімпіади. Уявіть, що у вас є спортивна дисципліна, в якій у перших рядках стоїть абсолютний світовий лідер з Росії або Білорусі", - сказав Фіцо.
За його словами, світ забороняє спортсменам брати участь у змаганнях, тим часом нібито перемагає хтось, хто виграв би з мінімальною ймовірністю.
"Тоді яка цінність цієї золотої медалі? Я не заважав би спортсменам змагатися, нехай вони покажуть, що можуть перемогти", - додав прем'єр.
- 29 серпня Рада Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) проголосувала за затвердження нормативної бази, що дає змогу спортсменам з РФ та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, починаючи з 26 лютого 2024 року.
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